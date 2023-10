Poperinge griezelt er weer op los: van pompoenbowlen tot trick or treat

Griezelzwemmen in zwembad De Kouter, pompoencurling op de parking van De Kouter of toch liever in een griezeloutfit trick or treat roepen? De Hoppestad zorgt voor een gevuld programma tijdens de komende Halloweenperiode.

De Hoppestad begint al met Halloween op zaterdag 28 oktober met voorleesverhalen. “Kleuters en kinderen kunnen langskomen, samen met hun (groot)ouder(s). De kinderen worden telkens opgesplitst in twee groepen volgens leeftijd”, klinkt het bij Carmen Boeraeve van de dienst toerisme. “Deelnemen is gratis. De voorleesmomenten zijn er van 9.30 tot 10.15 uur of van 10.15 tot 11 uur. Inschrijven via bibliotheek@poperinge.be of 057 33 29 02.

Pompoencurling

Griezelzwemmen kan je in zwembad De Kouter van zaterdag 28 oktober tot en met zondag 5 november. Het zwembad wordt omgetoverd tot een griezelbad met spinnen en spoken. De tarieven en de openingsuren van het zwembad gelden voor het griezelzwemmen. “Pompoenbowling, pompoencurling, pompoenstoten, pompoenrollen… Je kan het zo gek niet bedenken of het komt aan bod op de Pumpkin Games. Kroon jij je tot de eerste Poperingse pompoenkampioen?” Zak af naar de parking van De Kouter en waag je kans op zondag 29 oktober. Deelnemen kan tussen 14 en 18 uur en kost 2,50 euro per persoon. Nog op zondag 29 oktober gaat Poperinge griezelen. “We verzamelen voor Poperinge Griezelt aan de JOC De Kouter en gaan van daar in groepen op stap door Poperinge. Kinderen moeten onder begeleiding van een volwassene zijn”, zegt Carmen. Deelnemen kost 5 euro (of MIA-tarief).

Tijdens Trick or Treat hullen de kinderen zich in hun griezeligste halloweenkostuum. (foto Bart Dewulf)

Poperinge Griezelt van 18 tot 21 uur.De film ‘The Addams Family op avontuur’ wordt in samenwerking met Gezinsbond getoond op maandag 30 oktober om 14 uur in CC Ghybe. Een volwassene betaalt 6 euro (of MIA-tarief) en een kind jonger dan 12 jaar betaalt 3 euro. Inschrijven op voorhand is verplicht.

Trick or Treat

“Tijdens Trick or Treat hullen de kinderen zich in hun griezeligste halloweenkostuum. Ze gaan op stap in hun buurt en bellen aan bij huizen, waarbij ze ‘Trick or Treat’ zeggen. De Trick or Treat vindt op dinsdag 31 oktober plaats tussen 17 en 19 uur. Deelnemen kan in het centrum van Poperinge en deelgemeentes Watou, Roesbrugge, Proven, Abele en Reningelst”, vertelt Carmen. Deelnemen als buurtbewoner kan door op voorhand je adres door te geven via het invulformulier en dit ten laatste op 29 oktober. “Of je hangt de affiche die op de achterkant van de UIT-katern van de stadskrant staat uit op 31 oktober aan je venster. Kinderen mogen enkel aanbellen bij de huizen waar er een affiche hangt of als het adres op de lijst staat, en binnen de uren vermeld op de affiche. De lijst met deelnemende huizen kan je opvragen via toerisme@poperinge.be vanaf 30 oktober om 13 uur. De papieren versie kan je afhalen op 31 oktober tussen 17 en 19 uur op dienst toerisme van het stadhuis. “De afhaalpunten voor de deelgemeenten zullen op de website komen te staan. Dat is telkens bij iemand uit het dorp, dus een fysiek adres.” Deelnemen aan Trick or Treat is gratis.

Inschrijven voor de Pumpkin Games, Poperinge Griezelt en de griezelfilm doe je op: www.poperinge.be/halloween.