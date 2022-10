Poperinge en Telenet bezorgen kwetsbare inwoners basisinternet: “We moeten zorgen dat iedereen op de digitale trein zit”

Stad Poperinge stapt in het Essentiel internet project van Telenet. Op deze manier kunnen kwetsbare inwoners die thuis geen of zeer beperkte internettoegang hebben toch voorzien worden van internet.

“De voorbije twee jaar is ons leven steeds digitaler geworden. Er kwam afstandsonderwijs, er wordt van thuis uit gewerkt, heel wat overheidsdiensten werken digitaal, op steeds meer plaatsen moet men digitaal reserveren. Voor heel wat mensen een goede zaak, maar niet voor iedereen”, aldus schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (SAMEN).

“Digitalisering heeft zeker zijn voordelen, maar we moeten wel zorgen dat iedereen mee op die digitale trein zit. Drie op de tien huishoudens met een laag inkomen beschikt niet over een internetverbinding. Daarom stappen we met onze stad in op het Essentiel internet project van Telenet. Dit zijn twee sociale pakketten van 5 en 10 euro, voor alleenstaanden en gezinnen die financiële moeilijkheden hebben en begeleid worden door onze sociale dienst. Het gaat om basisinternet, waarmee huiswerk gemaakt kan worden, online les kan gevolgd worden, werk kan gezocht worden of online informatie worden opgezocht. Dit is een mooie aanvulling op onze project ‘kuj eki help’n’ en De Klik, die mensen extra digitale kennis willen bezorgen.”