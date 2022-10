Poperinge Bierfestival viert 25ste editie met 125 bieren: “We hebben een succesformule”

Bierclub Poperinge organiseerde, in samenwerking met toerisme Poperinge, de 25ste editie van Poperinge Bierfestival met 25 brouwerijen en 125 bieren. Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober zakten opnieuw heel wat bierliefhebbers naar de Maeke Blydezaal af.

“Dit festival is één van de oudste in België. Het wordt reeds jaren geroemd als het gezelligste bierfestival van ’t land in binnen- en buitenland en had op de laatste editie in 2019 meer dan 2.600 bezoekers uit meer dan 20 verschillende landen. We mogen dus zonder twijfel spreken van een bierfestival met internationale uitstraling. Toch was het na drie jaar zonder bierfestival spannend en wisten we niet met welk soort festival we zouden eindigen”, zeggen bestuursleden Edwin Ghequire, Peter Allemeersch en Bruno Jacques. “De brouwerijen uit Wolnzach en Hythe moesten jammer genoeg annuleren. De ene door brexit-perikelen en de andere doordat de verplaatsingskosten dit jaar te hoog bleken te zijn. Deze werden door andere brouwerijen vervangen.”

Unieke tweedaagse

“Het werd opnieuw een unieke tweedaagse waar een selectie van 125 schitterende bieren door 25 brouwers zelf geschonken werden. De Maeke Blydezaal werd ook dit jaar omgebouwd tot een gezellig bierdorp met houten vloer en een ruim terras met sfeervolle LED-verlichting”, klinkt het. Ook Brouwerij Deca uit Woesten was er. “Het is de tweede keer dat we hier in de Maeke Blydezaal staan. Ook deze keer is het een gezellig bierfestival”, klinkt het bij Nicolas Christiaens en Katrien Sampers van Brouwerij Deca.

(Lees verder onder de foto.)

Katrien Sampers van Brouwerij Deca. © LBR

Huwelijksreis

“Op zaterdag kregen we naar jaarlijkse gewoonte zo’n 1.000 bezoekers over de vloer met heel wat toeristen. Op zondag mogen we meestal rekenen op zo’n 1.300 bezoekers. We kregen opnieuw bezoekers over de vloer uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, maar ook Brazilië was vertegenwoordigd. Zelfs mensen uit Moldavië, Bulgarije, Italië, Zweden, Polen, Griekenland, Oostenrijk, Portugal en Rusland vonden hun weg naar ons bierfestival”, zegt Edwin. “Elke editie krijgen we bierliefhebbers van over de hele wereld over de vloer. Zo kregen we eens een Braziliaans koppel op bezoek die op huwelijksreis was. Ons bierfestival was hun eerste uitstap in Europa”, vult Bruno aan.

De biervereniging telt 6 bestuursleden en 30 leden. “Wat volgend jaar zal brengen? We moeten dit jaar wat afwachten, want ook voor ons zijn de prijzen gestegen. De houten vloer is bijvoorbeeld verdubbeld. Waarom we dan nog kiezen voor een houten vloer? Dat hoort bij het festival en draagt bij tot de gezelligheid”, klinkt het. “We hebben een succesformule. We moeten op datzelfde elan verdergaan.”