Pop-upcafé De Doolklokke opent in Witsoonedorp

Sinds vrijdag kan iedereen terecht in het pop-upcafé De Doolklokke langs de Barlebuizestraat in Krombeke. Voor Katy Dever is het eigenlijk de voortzetting van een droom om toch maar weer een café te kunnen openhouden.

Toen Katy Dever (51) het levenslicht zag in 1971, gebeurde dat in het toenmalig café Transvaal, gelegen tussen Krombeke en Roesbrugge in Stavele. Als opgroeiend meisje zag ze nooit iets anders dan het bloeiend en vooral ook boeiend leven in een café. Het was dan ook niet onlogisch dat ze later 10 jaar lang de cafetaria van de Stock Bossaert in Reninge openhield. En toen stopte het plots en ging ze fulltime werken. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en zo besliste ze samen met manlief Jan Delombaerde om het erop te wagen en thuis een zomer pop-up uit te baten.

Geen afstel

Al jaren wonen Katy en Jan samen met dochter Axelle in de schaduw van de Sixtusbossen en ’t Jagershof langs de Barlebuizestraat in een schattige woning die ze helemaal gerenoveerd hebben. “Drie jaar geleden plaatsten we een open veranda langs de voorzijde van onze woning, en vorig jaar hebben we er dan glazen ramen ingedaan. Helaas was er toen nog corona, want eigenlijk wilden we vorige zomer al een tijdelijk pop-upcafé uitbaten. Maar van uitstel kwam geen afstel. En zo zijn we er dan enkele maanden geleden mee gestart, zodat we vorige vrijdag voor het eerst konden opendoen. We zullen vier maanden open zijn, tot en met 18 september. Ik heb natuurlijk thuis nooit anders gezien en gekend dat het caféleven, en ik hield daar echt wel van. Ik dacht er toen wel niet aan om zelf met een café of horecazaak te beginnen, maar toch hield ik 10 jaar de cafetaria van Stock Bossaert in het automuseum open. Dat was mijn ding. Daar had ik echt contact met de mensen. En toen die cafetaria eigenlijk stopte, maar inmiddels weer open is, ging ik elders werken in de administratie van een groothandel, waar ik alleen werk. Maar ik miste het contact met de mensen erg. En dus werd beslist om hier thuis vier maanden lang een pop-upcafé te runnen. Zowel Jan als ikzelf blijven werken, waardoor onze tijdelijke handelszaak slechts open zal zijn tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens het verlof. Op vrijdag en zaterdag openen we om 15 uur en op zondag al vanaf 10.30 uur. We zullen de mensen altijd tijdig inlichten over onze plannen. We hebben een uitgebreide Facebookpagina, waarop niet alleen de openingsuren staan vermeld. We zijn trouwens van plan om ook wel eens een thema-avond te geven, zoals iets Mexicaans, Spaans of Italiaans, of misschien wel een avondje rond Vlaamse Schlagermuziek.”

Democratisch

“We willen vooral ook heel democratisch werken. Een gewone consumptie kost bij ons amper 1,70 euro en we zorgen ook voor knabbelingen zoals chips, kaas, salami en paté. En dan moesten we natuurlijk ook een geschikte naam vinden. We wilden iets doen rond de legende van Krombekes Ridder Witsoone die na 72 uren tjolen door de bossen rond het Witsoonedorp, de kerkklokken hoorde en er naartoe ging. Zelf heb ik ook al heel wat rondgedoold. En dus was de naam Doolklokke vrij vlug gevonden.” Katy hoopt alvast dat de zaak een succes wordt.