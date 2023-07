Pop-up winkel Carrefour in Knokke experimenteert met zelfrijdende bezorgrobots: “Een gemak voor de vakantiegangers”

Vanaf woensdag 26 juli tot dinsdag 15 augustus kan je in de pop-up van Carrefour op het Lichttorenplein 7 in Knokke-Heist kennismaken met de mobiele bezorgrobots Natacha, Nono en Loulou. Deze zelfrijdende winkelkarretjes zijn uitgerust met kunstmatige intelligentie, sensoren en acht camera’s. Zo kunnen ze zich volledig autonoom veilig en zonder CO2-uitstoot verplaatsen op de openbare weg om bestellingen aan huis te bezorgen. De bezorgrobot betekent een revolutie voor kleine en middelgrote steden die momenteel niet bediend worden door thuisbezorging. Knokke-Heist heeft daarvoor de West-Vlaamse primeur.

Zone van 400 meter

Na het succes van haar pilootproject met bezorgrobots van Delivers.ai in Zaventem, wil Carrefour deze innovatie uitbreiden naar andere steden, te beginnen met Knokke-Heist deze zomer. Er is een zone van 400 meter rond de pop-up getekend en opgeslagen in het geheugen van de bezorgrobots. Het duurde een kleine week om deze instelling op te zetten.

“De omgeving rond het Lichttorenplein in Knokke-Heist heeft een vergelijkbare oppervlakte als die van de Corporate Village-zone in Zaventem, waar onze robots al werken. Dit maakt hun programmering efficiënter”, legt Arnaud Lesne, Innovation Director bij Carrefour België, uit. “Vakantiegangers willen zich tijdens hun vakantie geen zorgen maken over de boodschappen, en dat gemak is wat wij hen bieden.”

Uitbreiden

Carrefour België wil zijn levering via robot uitbreiden met zijn partner, de start-up Delivers.ai. De retailer wil zijn robots naar steden brengen waar de bestelplatforms onvoldoende bediend worden door bezorgers en zich richten op de ‘last mile’. Deze technologie vormt dan de ideale aanvulling. Op termijn zullen klanten van Carrefour via online platforms bestellingen kunnen plaatsen die binnen 15 minuten geleverd worden. Deze dienst zal het aanbod van thuisbezorging uitbreiden naar nieuwe gebieden om thuisbezorging sneller en toegankelijker te maken in heel België.

Hoe het allemaal concreet in zijn werk gaat om via de app van Deliveroo een robot met je bestelling aan huis te laten komen, verneem je op het terras van de pop-up van Carrefour op het Lichttorenplein. Je krijgt er niet alleen deskundige uitleg, maar bovendien ook nog een gratis potje koffie.