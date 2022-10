Pop-up vervangt schaatspiste en kerstmarkt

Omwille van de huidige energieprijzen komt er geen kerstmarkt en schaatspiste aan het Vrije Tijdscentrum. Jabbeke ging op zoek naar een gepast alternatief en wil nu een winterbar opzetten op het Vlamingveld.

Opvallend is dat de winterse pop-up niet aan het Vrije Tijdscentrum komt, maar wat verderop in het Vlamingveld, dit om geluidsoverlast te vermijden. Maar om de wintersfeer erin te houden, wil men toch één pop-up voor de hele gemeente. “Pop-upbars zijn plots booming business”, stelt schepen van Toerisme Chris Bourgois. “Er was in de zomer een overaanbod in Jabbeke.”

Concessie

“Een ander leerpunt is dat een summerbar pas kan slagen als er optredens zijn en als er sfeermuziek is tot ‘s avonds laat. In de dorpskern is dit moeilijk combineerbaar”, gaat de schepen verder. “Vooral jongeren zijn op zoek naar muziek en sfeer. Een pop-upbar is best afgelegen georiënteerd, zodat lawaai geen hinderpaal is. Daarom zijn we gekomen tot deze vorm van winterbar voor Jabbeke.”

“Het schepencollege verleende op 5 oktober 2022 goedkeuring aan het lastenboek van de concessie voor het uitbaten van een pop-upwinterbar op een perceel gelegen in het Vlamingveld in de winter van 2022-2023”, legt burgemeester Frank Casteleyn uit. “We voorzien de mogelijkheid om dit te verlengen met twee extra jaren. De periode van de concessie start op 8 december 2022 en eindigt op 19 januari 2023.”

Activiteiten

“De plaats voor de winterbar is gelegen op ons recreatieplein, net naast het gebouw van de technische dienst en rechtover het voetbalcomplex van KSV Jabbeke. We zijn daarheen verhuisd omdat we daar geen overlast van geluid zullen hebben. Er is voldoende ruimte om een tent en één of meerdere containers te plaatsen, waar ook hun activiteiten kunnen plaatsvinden. Nu al hebben we enkele kandidaat-uitbaters. We wachten de deadline af, maar ik droom ervan om de kandidaten samen te brengen en te doen samenwerken om zo tot een sterker verhaal te komen.”

Naast een winterse bar, in de sfeer van de Hyghebar van de voorbije jaren, zal er ook veel animatie zijn. “We laten ruimte toe voor animatie. Zo komt er een kunststofpiste waarbij men zich aan curling kan wagen, en is er muziekanimatie voorzien. Er zullen alvast regelmatig dj’s te gast zijn en ook optredens zijn mogelijk. Let wel, als gemeente voorzien wij in het kader, maar het zijn de uitbaters die dit moeten invullen.”