Pop-up regenboogcafé geopend in Kortrijk

Deze zomer is Kortrijk een pop-upbar rijker. Ter hoogte van Broelkaai 6 opende er een regenboogcafé met als doel een ontmoetingsplaats creëren voor de LGBTI+-gemeenschap in de regio. “We willen dat iedereen zich thuis voelt in Kortrijk”, zegt Philippe De Coene, schepen van gelijke kansen.

Eén van de punten die uit het platform naar boven kwam, is de nood aan een plaats om anderen te ontmoeten, maar ook ruimte voor informatie en ontspanning. Met een groep vrijwilligers werd daarom sinds begin dit jaar gewerkt aan een pop-up regenboogcafé dat dit jaar vier keer zal doorgaan op de site van Broelkaai 6. Elke derde zaterdag van de maand tussen juli en oktober worden de deuren geopend.

Iedereen welkom

“We willen benadrukken dat iedereen welkom is in onze bar. Dus ook mensen die gewoon iets willen komen drinken zijn welkom in dit prachtig stukje groen middenin het centrum”, weet Joachim Vanoverberghe, beleidsmedewerker gelijke kansen bij Stad Kortrijk. Naast gezellig iets drinken koppelt de organisatie ook activiteiten aan het café.”

“De opening ging gepaard met een kleine expo over hoe de LGBTI+-beweging in Kortrijk sinds de jaren zeventig geëvolueerd is. Op 20 augustus wordt er in samenwerking met kunstencentrum Buda ’s avonds in de tuin de film Pride getoond.

“Daarnaast laten we de andere momenten open voor input van de vrijwilligers op vlak van activiteiten. We willen echt dat ook zij de inspraak krijgen om mee vorm te geven aan het concept”, vindt Joachim Vanoverberghe. Mocht de ontmoetingsplaats aanslaan, dan zal er gekeken worden om ook in de winter een dergelijke bar te openen. “Het is vooral afwachten naar de evolutie en de reacties. Wellicht bouwen we dan eerst voort in bestaande gebouwen om verder te concretiseren maar voorlopig houden we het op vier openingsdagen voor ontmoeting”, aldus nog Vanoverberghe.