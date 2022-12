Pop-up kerstwinkeltje in Emmaüsschool tegen kansarmoede: “Leerlingen kunnen hier klein geschenkje kopen”

De Emmaüsschool voor buitengewoon secundair onderwijs opent voor de eindejaarsdagen een pop-up kerstwinkeltje in de leraarskamer. Daar kunnen de leerlingen aan betaalbare prijzen cadeautjes kopen. “We werken het jaar door rond kansarmoede en merken dat ook sommige van onze eigen leerlingen het thuis moeilijk hebben”, zegt leerkracht Lindsay De Pauw.

Emmaüs Machelen zet het hele jaar door in op haar GOK-beleid. Negen uur per week kunnen leerkrachten van de werkgroep samenzitten met leerlingen om te werken rond gelijke kansen in het onderwijs. “Het is nu eenmaal zo dat leerlingen in het bijzonder onderwijs helaas een grotere kans hebben om in kansarmoede op te groeien”, zegt directrice Krista Verniest. “We moeten vaststellen dat er ook bij ons op school kinderen zitten die het thuis niet breed hebben. Sommige van hen hebben we als eerste een winterjas verkocht. Door de energiecrisis hebben mensen in kansarmoede het extra moeilijk.”

Steentje bijdragen

“Daarom hebben we dit winkeltje geopend waar de leerlingen voor slechts enkele euro’s een klein geschenkje kunnen kopen”, gaat leerkracht Lindsay De Pauw verder. Samen met leerkrachten Ellen Van Lancker en Vanessa Van Houtte maakt zij deel uit van de GOK-werkgroep. Het pop-up kerstwinkeltje is hun initiatief. Dankzij enkele gulle sympathisanten kunnen ze een verscheidenheid aan tweedehands kledij, juwelen en decoratiespulletjes aanbieden. De leerlingen zelf droegen ook hun steentje bij. Veel zaken in het winkeltje zijn door de leerlingen zelf gemaakt.

Dankzij het winkeltje kon een leerling een muts kopen voor zijn zusje

“De richting houtbewerking maakte kleine houten kerstboompjes, de richting grootkeuken bakte kerstkoekjes en ook de bruisballen werden op school gemaakt. Zo heeft iedereen wel iets bijgedragen.”

In de rij

“Het is ook belangrijk om niets voor niets weg te geven. Al vragen we maar een klein bedrag, het is belangrijk voor de eigenwaarde van onze leerlingen dat ze het gevoel hebben dat ze iemand een cadeautje kunnen geven dat van henzelf komt. Anders lijkt het voor hen alsof ze gewoon een cadeau doorgeven dat ze eerst zelf kregen. Een jongen was superblij dat hij een nieuwe muts kon kopen voor zijn zusje. De leerlingen staan letterlijk in de rij om binnen te mogen in het winkeltje. Bovendien gaat de opbrengst van het winkeltje weer terug naar de leerlingen. We doen ons uiterste best om beloningsactiviteiten zoals uitstapjes of extra workshops gratis te houden voor hen. Ook de kosten van de digitalisering van het onderwijs willen we zoveel mogelijk op ons nemen.”

“Op donderdag 22 december organiseren we onze ouderavond. Daaraan koppelen we een gezellige, kleine kerstmarkt op school waar we gratis soep, chocomelk en hotdogs zullen aanbieden. Op dat moment krijgen ook de ouders de kans om het kerstwinkeltje eens te bezoeken.” (JF)