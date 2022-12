Pop-up indoor skatepark tijdens kerstvakantie: “Laagdrempelig initiatief waarbij alle skaters welkom zijn”

Stad Poperinge pakt op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 december uit met een pop-up indoor skatepark in de Maeke Blydezaal. Skate4All en Marcel Skateshop zorgen voor ondersteuning met een skateles en een skate contest.

“De Poperingse skaters waren al een tijdje vragende partij om tijdens de winter in een overdekte plaats te kunnen skaten. Tot nu toe was dat niet mogelijk. Het stadsbestuur hadden we daarover aangesproken. Schepen van Jeugd Ben Desmyter en de jeugddienst kwamen met het voorstel om iets in de Maeke Blydezaal te organiseren”, zegt Karel Vandenbroucke.

Skate4All is een sociaal project van de Poperingse skateboarders Karel Vandenbroucke, Michiel Fiey en Cas Haeyaert. Het project werd opgericht om kinderen te leren kennismaken met skaten en daarvoor werd enkele jaren geleden 50 skateboards ingezameld en uitgedeeld. De heren zijn ook de zaakvoerders van Marcel Skateshop.

Laagdrempelig

“We waren enthousiast over hun voorstel en hebben hen laten weten dat we hieraan zeker willen meewerken. De jeugddienst is hoofdorganisator en Skate4All en Marcel Skateshop geven ondersteuning. Het wordt een laagdrempelig initiatief waarbij alle skaters welkom zijn. Skateboarden is een open en ondersteunende cultuur. Zowel beginnende als meer ervaren skaters zijn zeer welkom”, zegt Karel. “Op dinsdag 27 december van 10 tot 12 uur is er skateles via Skate For All. Daarna is er van 13.30 tot 18.30 uur vrij skaten.”

Op woensdag 28 december is er vrij skaten van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur. Ook op donderdag 29 december is er vrij skaten. “Een skate contest in samenwerking met Marcel Skateshop is er van 13.30 tot 18.30 uur. Tijdens de driedaagse is de bar in de Maeke Blyde open voor skaters, ouders en supporters.”

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt ter plaatse in de Maeke Blydezaal, Doornstraat 43. Er wordt 5 euro toegang gevraagd en hiervoor mag je drie dagen komen skaten. De verzekering is ook inbegrepen in de prijs. “Het wordt een leuke plaats met skaten op een miniramp, quarter, jumps, grindboxen en rails.”