Pop-up De Dorpsparel in Dorpsboerderij Nest

Komend weekend ben je in Schuiferskapelle welkom op het kermisweekend. Op zondag 12 juni wordt daar nog een extraatje aan toegevoegd, met een bijzondere pop-upbar in Dorpsboerderij Nest, op poten gezet door de vriendenkring van Basisschool De Dorpsparel.

Normaal gezien opent Dorpsboerderij Nest enkel op woensdag en zaterdag in de schoolvakanties de poorten, maar zondag 12 juni maken ze daar graag een uitzondering voor. “De vriendenkring van onze basisschool neemt die dag over”, vertelt uitbaatster Joke Goemaere. “De vriendenkring ondersteunt de Kapelse basisschool met allerlei acties en zo ontstond vorig jaar het idee om één namiddag per jaar de cafetaria van onze dorpsboerderij over te nemen.”

Camping Kapelle

Dat idee kadert ook in de hechte samenwerking tussen de school en de dorpsboerderij. “Zo krijgen de kleuters tweewekelijks les op de boerderij, tijdens het zomerkamp wordt er een daguitstap gepland naar hier en er wordt zelfs al nagedacht om volgend schooljaar hier een dag camping Kapelle te organiseren.”

Zondag organiseert De Dorpsparel een pop-upbar, waarbij ze uitpakken met sangria met vers fruit en zelfgemaakte tapasplankjes. “De pop-upbar staat bovendien in het teken van de wielerwedstrijd die die dag door Schuiferskapelle passeert. Elk kind dat de wielertekening inkleurt, krijgt een gratis ijsje.

De tekeningen worden uitgedeeld in Schuiferskapelle, zijn beschikbaar in ‘t Eén en ‘t Ander en zullen ook ter plaatse kunnen ingekleurd worden. Het is die dag trouwens ook Vaderdag. Perfect voor een gezinsdag.”

Komende vakantie organiseert Basisschool De Dorpsparel voor de derde keer een zomerkamp op school. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn van 8 tot 12 augustus welkom in verschillende leeftijdsgroepen. Ook een bezoek aan Nest staat op de planning.

(LDW)

Info: www.dorpsboerderijnest.be en www.basisschooldedorpsparel.be.