Pop-up Dadipark keert deze zomer op een nieuwe locatie terug na sabbatjaar: “Op de plek waar nu al jarenlang de paardenkoers plaatsvindt”

Na een sabbatjaar keren de Heeren Deweer deze zomer terug met hun Dadipark pop-up. Van 27 juni tot en met 21 juli brengen ze het nostalgisch gevoel van het Dadipark terug op een nieuwe locatie: de plek langs de Waterstraat waar al jarenlang de paardenkoers plaatsvindt. “Al is het nu wel veel minder evident om iets dergelijks op poten te zetten.”

Drie jaar lang organiseerden de Heeren Deweer, vier vrienden met een hart voor Dadizele, langs de Waterstraat een Dadipark pop-up. Met tal van doe-speeltoestellen kwamen bij duizenden bezoekers nostalgische herinneringen aan het Dadipark terug. Ook heel wat kinderen, die het voormalig recreatiepark niet meer ontdekten, leefden zich er drie zomers uit. “Vorig jaar kozen we voor een sabbatjaar. Om te bezinnen en om inspiratie op te doen. Nee, we zaten niet stil. We brachten het voormalige biertje Den Averechtsen op de markt, maakten tijd voor ons gezin en zochten ondertussen naar manieren om terug met een vernieuwend pop-up Dadipark terug te keren”, aldus Giovanni Maes van de Heeren Deweer.

Biertje komt terug

Het biertje wordt deze zomer, op de Dadizeelse hoogdag op 15 augustus, opnieuw gelanceerd. De vrienden kiezen er bewust voor om dat buiten de periode van hun andere plannen te doen. Ook de pop-up is namelijk terug van weggeweest. “Verschillende uitdagingen kruisten ons pad. Allereerst moesten we op zoek naar een nieuwe locatie.”

Die werd gevonden aan de overkant van het terrein dat de Heeren Deweer drie jaar lang inpalmden. “Op de plek waar nu al jarenlang de paardenkoers plaatsvindt, nog wat dichter bij de site Dadipark, hopen we deze zomer terug heel wat bezoekers te mogen verwelkomen. De plek is nog ruimer en ook naar parking toe zal die locatie een meerwaarde zijn.”

Prijzen fors gestegen

Ondertussen zijn de vrienden volop aan het brainstormen over de invulling van de vierde editie van hun pop-up. De Heeren Deweer merken wel dat de prijzen van bijvoorbeeld de materialen die gebruikt worden voor de opbouw van hun initiatief op enkele jaren tijd fors gestegen zijn. “Eigenlijk kunnen we wel begrijpen waarom verschillende organisatoren van festivals er de brui aan geven. Het is allemaal niet meer zo evident.”

De organisatoren van de Dadipark pop-up zijn momenteel nog volop op zoek naar extra sponsors. “We streven opnieuw naar een laagdrempelige pop-up, maar willen de bezoekers natuurlijk wel iets kunnen aanbieden.”

Iets vast realiseren

De pop-up opent op 27 juni de deuren en blijft tot 21 juli. “We hebben de intentie om het terug drie jaar te doen, maar eigenlijk hopen we om ooit iets vast te realiseren waarmee we het Dadipark en de gemeente extra in de kijker kunnen zetten. We hadden gehoopt daarin al iets verder te staan.”