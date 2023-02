Pop-up café in B&B De Linde in Wijtschate ten voordele van Zorgteam West

Nog elk weekend van februari wordt in B&B De Linde in Wijtschate een pop-up café geopend. Het café wordt uitgebaat door de leden van Zorgteam West die deelnemen aan de 100 km loop voor Kom Op Tegen Kanker. “Met de opbrengst komen we aan de start van deze nieuwe sportieve uitdaging en steunen we de kankerpatiënten die elk op hun manier de strijd tegen de ziekte aangaan”, aldus Bart Tydgat (46).

De 100 km-run is een loopevenement, waarbij teams van vier samen 100 km lopen ten voordele van de strijd tegen kanker. Deinze is op 19 maart de uitvalsbasis. Eén loper start en na elke 10 km sluit een extra loper aan bij het team.

“In ons team legt Dominique Cauwelier (39) 40 km af, ikzelf neem de 30 km voor mijn rekening, de 20 km wordt gelopen door Heleen Capoen (35) en de 10 km door Louise Dewulf (23). De uitdaging en het groepsgevoel staan centraal. En dat allemaal om het broodnodige kankeronderzoek een boost te geven”, zegt Bart Tydgat, die beroepshalve professionele en kwaliteitsvolle thuisverpleging op maat aanbiedt en zo samen met zijn team langsgaat bij kankerpatiënten. “We weten dus hoe hard het is voor deze groep mensen. Onze sportieve inspanning is helemaal niet te vergelijken met hun strijd.”

Motivatie

In het pop-up café worden naast drankjes ook frietjes aangeboden. Eerder pakte het Zorgteam West uit met een actie waarbij picon en zoetigheden werden verkocht.

“Dit bezorgde ons het inschrijvingsgeld voor ons eerste team. De opbrengst van het café gaat naar ons tweede team.”

De voorbereidingen verlopen ondertussen niet voor de volle 100 procent op schema. “Er kruipt heel wat tijd in de extra-sportieve taken. Maar de motivatie is groot om aan de start te staan en de wedstrijd uit te lopen.”

Bart is alvast niet aan zijn proefstuk toe. “Eerder liep ik twee ludieke marathons. In de streek van Bordeaux de Médoc marathon en de biermarathon in Leuven. Nu pakken we de zaken wat ernstiger aan.”