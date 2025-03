Pootje van kat Gaston geamputeerd nadat dier in vossenklem terechtkomt: “We kregen hem samen met zijn broertje Leo als trouwcadeau”

Het centrum van Lo wordt al enkele weken geteisterd door een vos of ander roofdier. Verschillende kippen moesten het al bekopen. Maar een vossenklem kostte nu ook bijna het leven van de vijfjarige kater Gaston van Louise Fonteyne. “De kat kwam met zijn poot in een roestige vossenklem terecht”, zegt ze.

Het centrum van Lo krijgt de laatste weken regelmatig het bezoek van een vos of een ander roofdier. Die heeft het hoofdzakelijk gemunt op kippen. Al verschillende kippenhokken van inwoners zijn leeggeplunderd. Ook in de buurgemeenten Reninge en Pollinkhove verdwenen al kippen of werden die dood teruggevonden.

Kat Gaston van Louise Fonteyne uit Lo is ook, weliswaar onrechtstreeks, het slachtoffer geworden. “Mensen uit de wijk vonden hem met een roestige vossenklem om zijn poot en verwittigden de brandweer om de kat uit zijn benarde positie te bevrijden”, doet Louise haar verhaal. “Toen we het nieuws vernamen, was Gaston al naar dierenartsenpraktijk De Loovaart in Veurne gebracht. Na zes dagen afwachten of de wonde al dan niet zou genezen, hebben we in samenspraak met hen beslist om het poot te amputeren. Het beestje moet nu verder op drie pootjes.”

Trouwcadeau

Gaston is niet zomaar een kat. “We kregen die samen met zijn broertje Leo als trouwcadeau”, zegt Louise. “Ze zijn ongeveer vijf jaar oud. Het is weliswaar ‘maar’ een boerderijkat, maar we zijn er toch aan gehecht.”

“Onze kippen zijn ook verdwenen, maar daarom hoef je toch geen val te zetten in een buurt vol huisdieren en kleine kinderen?”, zucht Louise. “Ik wil er echter geen drama van maken. Het was natuurlijk ook niet de bedoeling van de persoon die de val plaatste om onze kat te verminken. Ik wil wel de mensen waarschuwen en mochten er nog vallen staan, hoop ik dat die worden weggehaald. Het zou jammer zijn dat er nog andere mensen hetzelfde tegenkomen. Maar eind goed, al goed. Gaston stelt het ondanks alles behoorlijk goed. We geven hem de beste zorgen en ook zijn broertje Leo ontfermt zich over hem.”