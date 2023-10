Pompoenkampioen gezocht tijdens Pumpkin Games

De Hoppestad zorgt voor een gevuld programma tijdens de komende Halloweenperiode. Zo werden dit weekend de Pumpkin Games op poten gezet in de Kouter in Poperinge.

Pompoenbowling, pompoencurling, pompoenstoten, pompoenrollen … Het kwam allemaal aan bod tijdens de Pumpkin Games die door het regenweer in De Kouter plaatsvonden. “Er zakten zo’n 75 mensen, jong en oud, af om mee te spelen. Daarna bleven de spelers nog gezellig zitten om iets te drinken. Een fijne namiddag”, zegt sportfunctionaris Lies Vermont.

Griezelzwemmen

Op dinsdag 31 oktober kan er ook deelgenomen worden aan Trick or Treat in het centrum van Poperinge en deelgemeentes Watou, Roesbrugge, Proven, Abele en Reningelst. Kinderen mogen enkel aanbellen bij de huizen waar er een affiche hangt of als het adres op de lijst staat, en binnen de uren vermeld op de affiche.

In zwembad De Kouter kan je nog griezelzwemmen tot en met zondag 5 november. Het zwembad wordt omgetoverd tot een griezelbad met spinnen en spoken. De tarieven en de openingsuren van het zwembad gelden voor het griezelzwemmen.

In De Kouter kon je deelnemen aan de Pumpkin Games. © LBR