Pompoenen op het menu bij Tuinhier

Op zondag 1 oktober staan de pompoenen weer centraal bij Tuinhier Pittem-Egem. De vereniging organiseert weer een pompoenweging, een verkiezing van de mooist versierde pompoen en een strijd voor de grootste zonnebloem.

De pompoenweging van Tuinhier Pittem-Egem, die op zondag 1 oktober van 10 tot 13 uur plaatsvindt, is aan de 14de editie toe. “We organiseren deze activiteit omdat het leuk is om het resultaat van al het noeste kweekwerk te zien en omdat het steeds een gezellige bedoening is”, vertelt Hendrik Reilhof. “Naar we horen worden er echter minder reuzenpompoenen gekweekt, dus het is koffiedik kijken of we de opkomst van de vorige edities zullen halen. We doen dan ook een warme oproep aan pompoenkwekers uit de ruime regio om met hun pompoenen langs te komen. Ter info: de winnende pompoen van Stefaan De Jaeghere van vorig jaar woog maar liefst 432 kg.”

Gratis pompoenen

“Uiteraard wil en kan niet iedereen de tijd en energie steken in het kweken van een reuzenpompoen. Daarom organiseren we opnieuw een wedstrijd voor de kinderen voor het maken van de mooist versierde (halloween)pompoen. Vorig jaar zaten er echte kunstwerken bij, dus we verwachten weer veel creativiteit. Voor wie wil deelnemen maar zelf geen pompoen heeft, kunnen er vanaf 23 september gratis pompoenen afgehaald worden bij Chris Van Hessche. We organiseren ook weer een wedstrijd ‘raad het gewicht van deze pompoen’, zodat ook wie enkel langskomt voor de gezelligheid toch nog met een mooie biermand naar huis kan gaan.

Gezellig

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook weer een wedstrijd voor de grootste zonnebloem, waarbij de zonnebloem met de grootste doorsnede de hoofdprijs zal binnenhalen. Plaats van afspraak is weer bij Chris Van Hessche in de Kasteeldreef 43 in Egem. De deelnemende pompoenen en zonnebloemen kunnen tussen 9.30 en 10.30 uur langsgebracht worden en de prijsuitreiking is voorzien rond 11.30 uur. Het wordt weer gezellig, waarbij er voor wie honger heeft braadworsten, croques of tassen pompensoep zijn en voor wie dorst heeft de nodige drankjes. Er is ook een springkasteel voorzien.” (JG)