Polonaise en koffie met gebak op seniorenfeest

Het seniorenfeest in cultureel centrum Den Hoogen Pad was een schot in de roos. “Alles bij elkaar verwelkomden we 230 senioren”, zegt de voorzitter van de Seniorenadviesraad Eddy De Jaeger. “De senioren genoten van een stukje taart met koffie en een glaasje. Coverband Too Sharp zorgde voor een streepje muziek en heel wat senioren waagden zich aan een dansje. De sfeer zat er goed in, want op het einde van de namiddag werd zelfs de polonaise gedanst. Verder werden tijdens het feest ook twee personen in de bloemetjes gezet. Uittredend bestuurslid van Okra Kleit Frans De Coninck werd bedankt voor zijn inzet voor de vereniging en ook Cecile Ryckaert, die stopt als voorzitter van Okra Adegem, werd uitvoerig bedankt. (foto MIWI)