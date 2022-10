POLL – Cercle Brugge heeft vier opties voor nieuw voetbalstadion. Welke vind jij de beste?

Cercle Brugge heeft geen twee maar wel nog vier opties, nu de Raad van State het stadiondossier in de Blankenbergse Steenweg terug naar af heeft gestuurd: Sint-Pieters, Kanaaleiland, Jan Breydel en… Sijsele.

De vzw Groen heeft met succes bezwaar aangetekend tegen het aangepaste gewestelijk ruimtelijk structuurplan, waarmee Vlaanderen groen licht wou geven voor de bouw van een voetbalstadion en de inrichting van bijkomende bedrijventerreinen in Sint-Pieters. De Raad van State volgt immers in een arrest de argumenten van deze natuurvereniging en vernietigt het structuurplan.

Open ruimte

Volgens ’s lands hoogste rechtsorgaan is er in dit dossier geen sprake van zuinig ruimtegebruik. De vzw Groen kant zich tegen het aansnijden van open ruimte en het verkwanselen van waardevolle landbouwgrond. Opmerkelijk detail: de Raad van State vraagt zich zelfs af of het nog verantwoord is dat een stad als Brugge twee voetbalstadions heeft. Wat zijn nu nog de opties voor Cercle? Er zijn vier denkpistes.

Sint-Pieters

1. Ofwel herneemt Vlaanderen met een nieuw gewestelijk ruimtelijk structuurplan, ofwel komt Brugge aan zet met een kleiner ruimtelijk structuurplan. Het betekent minstens twee jaar vertraging. Want het staat nu al vast dat de vzw Groen ook die plannen zal bestrijden.

Marleen Ryelandt, de advocate van de natuurvereniging, is strijdvaardig: “De vzw Groen zal zich blijven verzetten tegen elke aantasting van de open ruimte rond Brugge. We mogen geen waardevolle landbouwgrond verkwanselen. Daarom hebben wij ook bezwaar aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor een bedrijventerrein in de Spie in Sint-Pieters.”

Kanaaleiland

2. Cercle herlanceert het voorstel van een stadion op het Kanaaleiland. Een Engelse architect, met buitenverblijf in Brugge, die werkt voor de groep Mott McDonald en al meerdere voetbaltempels en tenniscourts gerealiseerd heeft, heeft plannen uitgetekend voor een kleiner stadion voor maximaal 10.000 toeschouwers. Eerder had een studie door het stadsbestuur uitgewezen dat het Kanaaleiland te klein was voor een multifunctionele tempel voor 15.000 bezoekers.

“Door het grasveld op 7,5 meter hoogte aan te leggen, is er onder het stadion plaats voor de autocarparking en is het probleem van het gebrek aan ruimte voor een veiligheidscorridor rond het stadion is opgelost”, zegt Ben Lambrecht, CEO van de Vereniging. Blijkbaar zou het project ook voldoen aan de richtlijnen van het Unesco Werelderfgoed.

Hét probleem blijft het kostenplaatje van dit dure project. Maar Ben Lambrecht maakt zich sterk dat hij potentiële investeerders voldoende ‘return on investment’ kan garanderen. Moet de bouw van appartementen, aanleunend bij het stadion, het stadion mee financieren? Wil Brugge zomaar die stadsgrond afstaan aan Cercle voor een immoproject?

Kazerne van Sijsele

3. Cercle blijft voetballen op Jan Breydel en huurt tweewekelijks het nieuwe Clubstadion af, in afwachting van de creatie van een groot Brugs stadsdistrict in 2024. Aan de kazerne van Sijsele is er nog ruimte voor een voetbalstadion in ‘de wijk van de toekomst’ en dan kan de Vereniging zich blijven profileren als ‘de ploeg van ’t stad’. Die piste is realistischer dan op het eerste zicht lijkt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen moet duidelijk worden welke gemeenten fuseren of opgaan in een groot stadsdistrict. Een fusie betekent dat Vlaanderen 50 miljoen euro gemeentelijke schulden op zich neemt. Dat is precies het bedrag van de rode cijfers in de Brugse stadsbegroting.

Bij de vijand Club

4. Cercle legt zich neer bij het arrest van de Raad van State en de visie van de oordelende raadsheer, die vindt dat er in Brugge geen plaats is voor twee voetbalstadions. Zuinig ruimtegebruik gebiedt dat Club en Cercle in één stadion blijven spelen, zoals ook oppositieraadslid Andries Neirynck (Groen) bepleit.

Pas de komende weken weten we of de Raad voor Vergunningsbetwistingen gehoor geeft aan de bezwaren van enkele bewoners van Sint-Andries, die zich kanten tegen een groter Clubstadion met 40.000 zitjes. Maar Groen-Zwart wil niet voor eeuwig schoorvoetend zijn ze akkoord voor één of twee seizoenen, met garantie voor de door het stadsbestuur beloofde alternatieve oplossing spelen in de sporttempel van de ‘blauwe vijand’. Bovendien zou dit ervoor zorgen dat Sint-Andries blijvend last heeft van wekelijkse voetbalmatchen in de Jupiler Pro League.

