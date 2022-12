Politiezone Vlas verhoogt waakzaamheid na oproep tot rellen na Marokko-Spanje: “Willen hier geen Brusselse taferelen zien”

Deze middag speelt Marokko om 16 uur lokale tijd zijn achtste finale tegen Spanje op het WK voetbal in Qatar. Op sociale media circuleert nu een oproep, vergezeld van een foto van het Marokkaanse nationale elftal, om rond 18 uur naar het Kortrijkse station te trekken en er rel te schoppen. Politiezone Vlas is op de hoogte en verhoogt de waakzaamheid.

Vorige week was er een gelijkaardige oproep om aan het station in Kortrijk bijeen te komen, toen tijdens Canada – Marokko (1-2) op donderdag 1 december, een wedstrijd uit de poulefase van het wereldkampioenschap in Qatar.

Ook toen was de politie op de hoogte en was er verhoogde waakzaamheid. “Er is ook iemand opgepakt die het nodig vond om te provoceren”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone Vlas. “Maar verder was er weinig te zien. Een storm in een glas water. Zulke berichten circuleren af en toe voor en na de wedstrijden van KV Kortrijk, dus uitzonderlijk is dit niet. Hoe dan ook zal er vanavond opnieuw verhoogde waakzaamheid zijn.”

Weer ‘rwina’

In de oproep op sociale media staat er te lezen dat er om 18 uur ‘weer rwina gezet’ zal worden aan het station. ‘Rwina’ is een Nedermarokkaanse term voor rel schoppen. “We hebben contact met bepaalde personen in de Marokkaanse gemeenschap in Kortrijk. Zij weten wat er leeft. We zijn dus zeker voorbereid en zullen zichtbaar, maar discreet aanwezig zijn om de openbare veiligheid te garanderen”, verzekert Detavernier. “Het WK voetbal moet een feestelijk gebeuren zijn, geen aanleiding om amok te maken. We rekenen op het gezond verstand van de Kortrijkzaan. We willen hier geen Brusselse taferelen zien.”