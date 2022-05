Politiezone Vlas stelt twee gloednieuwe kleurrijke politiecombi’s voor

De politiezone Vlas zet hoog in op zichtbaarheid en veiligheid. Het politiecollege koos ervoor om het opvallend Battenburgpatroon te integreren in het bekende uitzicht van de nieuwe combi’s. “Zo zijn de voertuigen zowel overdag als ’s nachts opvallender en zichtbaarder door de sterk reflecterende vlakken”, aldus woordvoerder Thomas Detavernier.

De korpschef Filip Devriendt en de burgemeesters van Lendelede, Kortrijk en Kuurne, Carine Dewaele, Ruth Vandenberghe en Francis Benoit zijn opgetogen. “Het zorgt er ook voor dat de combi’s meer opvallen in het verkeer: dat versterkt de veiligheid”, luidt het.

Gekleurde blokken

“Ook de permanente belichting is een meerwaarde.” Een combi kost bijna 71.000 euro. Een Battenburgpatroon of Battenburgmarkering is een patroon van gekleurde blokken met hoge zichtbaarheid dat voornamelijk gebruikt wordt om voertuigen van hulpverleningsdiensten mee aan te duiden. Die patronen worden onder andere gebruikt op voertuigen in verschillende Europese landen, Australië en Nieuw-Zeeland. De naam is afkomstig van Battenberg- of Battenburgcake, een type gebak dat bestaat uit cake van verschillende kleuren, zodanig gestapeld dat men een schaakbordpatroon krijgt wanneer men de cake dwars doorsnijdt. Het gebruik van een dergelijk patroon op de zijkanten van hulpverleningsvoertuigen is ontstaan in het midden van de jaren 90 in het Verenigd Koninkrijk bij de Britse politiediensten.

Maximale zichtbaarheid

“Men zocht er naar een markering voor politiewagens die voor een maximale zichtbaarheid zou zorgen bij zowel dag- als nachtlicht, en die politievoertuigen duidelijk van andere voertuigen zou onderscheiden. Sindsdien is het gebruik van een dergelijk patroon door andere hulpdiensten overgenomen”, aldus Thomas.