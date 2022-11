Politiezone RIHO wil met cyberrad jongeren bewust maken van gevaar op het internet

Naast de cybermat en de escaperoom is er nu ook het cyberrad. In het zelf ontworpen rad leren jongeren al spelenderwijs meer over verschillende cyberthema’s.

Jaar na jaar stijgt het aantal aangiften van onder andere phishing, hacking en online oplichting bij de politie. “Dat is nog maar het topje van de ijsberg”, weet korpschef Curd Neyrinck. “Nog talrijker zijn de meldingen van verdachte e-mails en telefoontjes die we dagelijks ontvangen”. Die kennis om de gevaren op het internet te herkennen wil de politiezone RIHO al op jonge leeftijd bijbrengen. Dit kan nu ook door middel van het cyberrad.

Al spelenderwijs bijleren

Het cyberrad is gebaseerd op het welgekende rad van fortuin. De leerlingen draaien aan het rad en beantwoorden vragen. In groepjes proberen ze dan zo snel mogelijk het geheime wachtwoord te raden. In het cyberrad komen thema’s aan bod over veilige wachtwoorden en (cyber)pesten maar ook over sexting en phishing wordt er gepraat. Het nieuwe cyberspel maakt onderdeel uit van een reeks cybergames ontwikkeld door de politiezone RIHO. “De cybermat en online cyberquiz waren al voltreffers bij de jeugd, met het cyberrad maken we gebruik van een nieuwe spelmethode,” aldus Curd.

113 workshops

Al vanaf het vierde leerjaar kunnen scholen in Roeselare, Izegem en Hooglede een van de cybergames boeken voor een gratis workshop in de klas. Heel wat lagere en middelbare scholen maken hier gebruik van. In 2022 gaf politiezone RIHO al 113 workshops in 23 verschillende scholen. Vanaf nu tot de kerstvakantie zijn er nog 12 workshops op school ingepland. De politiezone RIHO blijft de komende jaren volop inzetten op preventie.