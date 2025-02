Politiezone Mira neemt vijf supermoderne combi’s in gebruik

Politiezone Mira (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem) heeft haar wagenpark vernieuwd met vijf nieuwe combi’s die uitgerust zijn met geavanceerde technologie voor verbeterde veiligheid, zichtbaarheid en efficiëntie.

Het gaat om vijf Mercedes Vito’s, meer bepaald het model Vito 119 CDI 4×4 Tourer, die werden aangekocht ter vervanging van de vorige Volkswagen Transporter. De nieuwe voertuigen zullen ingezet worden in de interventiedienst.

De combi’s zijn uitgerust met Battenburg-striping, een opvallend patroon bestaande uit grote reflecterende vakken in fluogeel en blauw, die de zichtbaarheid en herkenbaarheid ten goede komen. De sterk contrasterende kleuren vergroten de zichtbaarheid overdag, maar de markering is ook reflecterend om de zichtbaarheid ’s nachts te verbeteren.

Innovatieve functionaliteiten

Daarnaast zijn de Vito’s uitgerust met geavanceerde en innovatieve functionaliteiten, waarbij politiezone Mira investeert in optimalisatie, verhoogde efficiëntie en veiligheid tijdens de inzet van de interventieploegen. Zo beschikken de voertuigen over 4×4 aandrijving voor een veiligere wegligging in diverse weersomstandigheden.

De wagens zijn ook voorzien van laptops, waarmee de interventieploegen ter plaatse verklaringen kunnen noteren en zo het administratieve proces versnellen. Met de ingebouwde tablets zijn de ploegen ook steeds verbonden met de onlineapplicaties en briefingtools. De nieuwe voertuigen zijn eveneens uitgerust om alcoholcontroles volledig af te handelen op het terrein.

Een bijzonder en innovatief kenmerk van deze voertuigen is echter de lichtbalk en blauwe knipperlichten. De voertuigen zijn uitgerust met ‘Dynamic Variable Intensity’-signalisatie. Dit betekent dat de lichtsignalen op de voertuigen kunnen variëren, afhankelijk van de situatie. Zo wordt er onderweg naar een interventie een dynamisch flitspatroon gebruikt, terwijl bij aankomst een kalme waarschuwingsmodus gecreëerd wordt. Bovendien omvat de signalisatie ook ‘Vehicle-to-Vehicle synchronisatie’, wat betekent dat de lichtbalken van de voertuigen automatisch elkaars flitspatroon overnemen. Dit zorgt voor een gecoördineerde en efficiënte inzet, zelfs wanneer meerdere voertuigen gelijktijdig in actie zijn.

Met deze investering bevestigt politiezone Mira haar inzet voor een moderne en performante politieorganisatie, waarbij de veiligheid van de medewerkers én de bevolking centraal staat.