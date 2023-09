Politiezone Komen houdt ontdekkingsdag in gemeentelijke sporthallen: “Ideaal om kennis te maken met de job”

“De politie? Veel meer dan alleen maar een uniform!” Het was de insteek van het evenement dat door de lokale politiezone op poten werd gezet. In de gemeentelijke sporthallen van Le Bizet, werd een heus politiedorp opgetrokken. “Tijdens de komende jaren zullen niet minder dan acht plaatsen binnen de interventie-eenheden beschikbaar worden gesteld, ook drie mensen van ons burgerpersoneel zullen moeten worden vervangen.”

De woordvoerster van de zone windt er dan ook geen doekjes rond: dergelijke momenten zijn cruciaal voor de zone. “We hebben alle scholen uitgenodigd, maar openen natuurlijk ook de deuren voor iedereen die interesse heeft in een job bij de politie. Hier kan iedereen kennis maken met alle facetten van ons werk. Van het administratieve luik tot de recherche en zelfs de politiehond of de tuimelwagen? Het is allemaal present in een poging mensen warm te maken voor een carrière binnen ordehandhaving.”