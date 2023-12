Politiezone Het Houtsche stelt nieuwe huisstijl voor: “Hebben gekozen voor een totale aanpak”

Vandaag, maandag, heeft politiezone Het Houtsche z’n nieuwe missie, visie, waarden en huisstijl voorgesteld. Deze zijn van cruciaal belang omdat ze tonen waar het korps voor staat en wat hen uniek maakt. Ze willen daarmee ook aantonen wat ze, naar de toekomst toe, willen bereiken. De nieuwe huisstijl moet ook duidelijk de richting aangeven en hen helpen om beslissingen te nemen, maar ook het DNA van het korps en de daarbij passende cultuur bepalen.

In het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone Het Houtsche stond omschreven dat onder het beleid van de nieuwe korpschef Veerle Dhont er ook een nieuwe visie voor de politiezone moest worden opgesteld. “We kozen voor een totale aanpak waarbij we ook onze bestaande missie, waarden en huisstijl onder de loep namen. Bij het ganse traject kregen we professionele ondersteuning van een externe firma, maar we betrokken maximaal onze eigen medewerkers erbij door hen een vragenlijst te laten invullen en door hen te laten deelnemen aan workshops en meetings”, horen we van de perswoordvoerder Lien Vermeersch. Op 10 november vond dan tijdens een personeelshappening de kick-off plaats.

Drie waarden

In de nieuwe visie staat voor Het Houtsche de burger meer dan ooit centraal en stellen ze integriteit en professionaliteit voorop. De dienstverlening is geënt op drie waarden: hecht, gedrevenheid en verbindend. Als een hecht en goed georganiseerd korps zijn ze een betrouwbare partner waar de bevolking op kan rekenen. Van preventie tot repressie en nazorg vervullen ze elke rol met veel gedrevenheid. Bij Het Houtsche werken ze nauw en duurzaam samen met hun partners om problemen aan te pakken en op te volgen.

Vanaf 2024

Vanaf 2024 gaan ze binnen Het Houtsche aan de slag met hun nieuwe missie, visie en waarden. Het is de bedoeling om deze concreter te maken en door te vertalen naar de medewerkers naar gewenst gedrag. “Dit doen we onder andere door een gedragskompas uit te werken voor de leidinggevenden en voor de medewerkers per dienst en of directie. Ook onze visuals zullen we aan onze nieuwe huisstijl aanpassen”, besluit korpschef Veerle Dhont. (GST)