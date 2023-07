Politiezone Gavers toont een exclusief kijkje achter de schermen

De politiezone Gavers nodigt je uit voor ‘Police Insights: Ontdek de Wereld van de Politiezone’. Dit unieke evenement biedt een exclusief kijkje achter de schermen en laat je kennismaken met de fascinerende wereld van de politiezone, evenals de uitdagende taken en verantwoordelijkheden van hun medewerkers.

Unieke ervaring

Op 14 september organiseert politiezone Gavers een namiddag waar je de wereld van de politiezone kan ontdekken. Ben je nieuwsgierig naar het werk en de taken van de politiezone? Wil je meer inzicht krijgen in het dagelijkse leven van het politiepersoneel? Dan heeft politiezone Gavers nieuws en zorgt voor een unieke ervaring. “Je kan persoonlijk in gesprek gaan met politieagenten en de mens achter het uniform leren kennen. Ze delen graag hun ervaringen en beantwoorden al je vragen over het politiewerk en hun bijdrage aan de gemeenschap”, duidt korpsoverste Jean-Louis Dalle.

Tijdens het evenement krijg je ook toegang tot achtergrondinformatie over het politiewerk en inzichten in politieactiviteiten en -technologieën. “Je kan leren hoe moderne technologieën een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de openbare veiligheid en hoe politieagenten dagelijks te maken krijgen met diverse uitdagingen.”

Iedereen die geïnteresseerd is in wetshandhaving en de impact ervan op onze samenleving, is welkom. “Het is een unieke kans om een beter begrip te krijgen van het werk van onze politiezone en hun toewijding aan het beschermen en dienen van de gemeenschap.”

We willen een beter begrip creëren en een hechtere band tussen politie en gemeenschap opbouwen

Door deel te nemen aan ‘Police Insights: Ontdek de Wereld van de Politiezone’, draag je bij aan een hechtere band tussen de politie en de gemeenschap. “Een beter begrip van elkaars rollen en verantwoordelijkheden leidt tot een effectievere samenwerking en verhoogt de veiligheid en het welzijn van ons allen. We willen een beter begrip creëren en een hechtere band tussen politie en gemeenschap opbouwen. Mis deze kans niet om de wereld van de politiezone van dichtbij te ontdekken.”