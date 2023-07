Politiezone Gavers schenkt kogelwerende vesten aan Oekraïne

In een opmerkelijk gebaar van internationale solidariteit heeft korpschef Jean-Louis Dalle van de politiezone Gavers, samen met het politiecollege, een delegatie van de Oekraïense ambassade ontvangen. Tijdens deze ontmoeting werden kogelwerende vesten overhandigd.

“Die vesten zijn niet meer geschikt voor eerstelijns politiewerk in onze zone, maar zijn nog steeds van goede kwaliteit. Ze zullen gebruikt worden in Oekraïne. Ze kunnen nog een cruciale rol spelen bij tweedelijnstaken en -werk, zoals voor lokale persmedewerkers en hulpverleners, die dagelijks geconfronteerd worden met potentiële gevaren in een omgeving die gekenmerkt wordt door instabiliteit met onrust en uitdagingen”, duidt korpschef Dalle. “Het hergebruik van deze vesten demonstreert niet alleen een effectieve vorm van recycling, maar ook een mensgerichte aanpak waarbij bescherming en veiligheid centraal staan. Door middel van deze schenking laat Politiezone Gavers zien dat zij gelooft in de kracht van samenwerking en het belang van het ondersteunen van andere landen in tijden van nood.” (Peter Van Herzeele)