Politiezone Gavers brengt eerbetoon aan overleden collega in Brussel

Donderdagavond werden inspecteur Thomas M. en inspecteur Jason P. van de politiezone BruNo het slachtoffer van een afschuwelijke aanval tijdens een patrouilledienst in Schaarbeek. Thomas liet daarbij het leven en zijn teamgenoot Jason werd zwaargewond, maar mocht intussen het ziekenhuis al verlaten. Ook politiezone Gavers bracht maandagmiddag een eerbetoon aan hun overleden collega.

“In de eerste plaats betuigen we ons diepste medeleven aan de familie en vrienden van Thomas en wensen we Jason verder een goede verzorging en een spoedig herstel toe”, zegt korpschef Jean-Louis Dalle.

“Het is duidelijk dat onze politiefamilie daarbij ook rechtstreeks in het politiehart werd getroffen. Een gevoel van ontreddering en van woede binnen de politiekringen is begrijpelijk en ook menselijk. Maar hoe dramatisch en ingrijpend ook, onze weerbaarheid, samenhorigheid en verantwoordelijkheidsgevoel wapenen ons tegen het aangedane onrecht. Als korpsleiding veroordelen wij ook deze weerzinwekkende daad, net zoals elke vorm van geweld tegen politie. Het is onaanvaardbaar dat men aan een gezagsdrager raakt, punt. United we fall, united we stand. Dat maakt ons tot de meest hechte en sterke familie die er is. Om dit symbolisch kracht bij te zetten, alsook om ons medeleven te tonen en onze eer te betuigen voor onze gevallen collega Thomas, hielden we als politiekorps een eerbetoon.” (Peter Van Herzeele)