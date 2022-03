Politiepost keert terug naar gemeentehuis

Met vragen en meldingen kunnen de inwoners van Maldegem voortaan ook terecht in de politiepost op het gelijkvloers in het gemeentehuis.

Aanvankelijk was de Maldegemse gemeentepolitie in het gemeentehuis gevestigd. Toen het korps uitbreiding nam en er plaatsgebrek kwam verhuisden de diensten naar het St. Anna.

Enkele jaren na de politiehervorming verhuisde het eengemaakte korps naar een nieuw commissariaat in de Industrielaan maar de vraag om toch een politieaanspreekpunt in het centrum van de gemeente te hebben is nooit uit de lucht geweest.

Maandagvoormiddag werd de politiepost in het gemeentehuis in gebruik genomen. De mensen kunnen er elke werkdag terecht tussen 9 en 12 uur. Het onthaal van de politie in de Industrielaan is elke werkdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag tussen 9 en 12 uur te bereiken. (LV)