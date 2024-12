Politieke oppositie spuwt haar gal uit over de vage visietekst van het nieuw Brugs stadsbestuur: “A’viertje is de derde stad van Vlaanderen onwaardig”

Tijdens de gemeenteraad maandagavond stelde burgemeester Dirk De fauw de visietekst van het nieuwe Brugse stadsbestuur voor. De politieke oppositie spuwde haar gal uit. Een bloemlezing. Burgemeester De fauw (CD&V) suste: “Tegen april 2025 zullen we alle actiepunten voor de komende zes jaar in detail ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.”

“Dit is geen beleidsnota, die is in volle voorbereiding. Elke schepen kreeg de opdracht die uit te werken, puttend uit de partijprogramma’s. Alle actiepunten zullen in maart of april 2025 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden”, zei burgemeester Dirk De fauw.

Krachtlijnen

Hij legde enkele krachtlijnen voor: “Een betere dienstverlening, dichter bij de bevolking, maar ook betaalbaar wonen onder meer door meer sociale woningen. We houden vast aan de hotel- en vakantiewoningenstop. De gesprekken over de ziekenhuisfusie worden opgestart.”

“We streven naar een autoluwe binnenstad en veilige woonwijken. Brugge krijgt een nieuw stadsfestival en we steunen de realisatie van een nieuwe moskee in Sint-Andries. Expohal BRUSK wordt het sluitstuk van ons cultureel beleid. En belangrijk: we zullen de Bruggelingen niet extra belasten!”

Voor Maaike De Vreese (N-VA) verdienen de Bruggelingen meer dan vijf pagina’s visietekst: “Er staan drie lijnen over veiligheid in!”. Haar partijgenoot Geert Van Tieghem laakte het gebrek aan financiële visie: “Twee zinnen behandelen de financiële situatie van de stad, het vorig bestuur liet een bijna lege stadskas na ondanks de massale verkoop van stadsgebouwen. Dit is de derde stad van Vlaanderen onwaardig.”

Dorpspolitiek

Nele Caus noemde de economische visie van het stadsbestuur ‘dorpspolitiek’, Pol Van Den Driessche vond dat Dirk De fauw (CD&V) zijn coalitiepartner Pablo Annys (Vooruit) ‘bij de ballen’ heeft in het ziekenhuisdossier, omdat de burgemeester het fusiedossier naar zich toegetrokken heeft.

Stefaan Sintobin (VB) noemde dit debat ‘bezigheidstherapie’: “Alles is al gezegd in de pers. Het echte debat zal pas volgend jaar gevoerd worden, als de beleidsnota klaar is. De huidige visietekst is inderhaast opgesteld om te benadrukken dat christendemocraten en socialisten goede vriendjes zijn. Positief is wel de intentie om de dienstverlening in de buurten te verdedigen.”

Hij vond het pijnlijk dat de restauratie van het Belfort uitgesteld werd en noemt het hoog tijd om Musea Brugge te depolitiseren. Voorts hekelde hij dat de Stad zal meewerken aan de realisatie van een moskee in Sint-Andries: “Dit is een uiting van een gebrek aan inspraak van de lokale bevolking. waar blijft het parkeerplan voor die moskee?”

Geen turbo

Volgens Raf Reuse (Groen) heeft het stadsbestuur geen respect voor de oppositie, omdat de visietekst niet tijdig uitgedeeld werd. Hij is blij dat er een nieuw stadsfestival komt en dat de Biekorf zal gerenoveerd worden: “Maar dit bestuursakkoord straalt weinig ambitie en vernieuwing uit.”

“Er zijn nochtans veel uitdagingen voor Brugge: het behoud van de open ruimte, de verkeersveiligheid, het massatoerisme en de kansarmoede bij jongeren. Er ontbreekt een turbo om de wooncrisis aan te pakken. Het akkoord blijft erg vaag, welke concrete maatregelen wil Brugge nemen tegen de overlast van het massatoerisme. Voor dit stadsbestuur is de natuur geen prioriteit, ze zal open ruimte blijven aansnijden.”

ChatGTP

Voor Jasper Pillen (Voor Brugge) is de kritiek op dit ‘visietekstje’ langer dan de tekst zelf die met behulp van ChatGTP opgesteld werd: “Dit is niet ernstig. Dit is het Brugs kampioenschap open deuren intrappen. De Bruggelingen zijn niet tevreden met een A’viertje. Inhoudelijk is dit bestuursakkoord politieke fictie. Geen kat in Brugge gelooft dat CD&V en Vooruit elkaars programma zullen uitvoeren. Vanavond merken we al een eerste barst in de coalitie, een uiteenlopende visie over de veiligheid in Zeebrugge.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aanhoorde ‘graag’ de kritiek van de oppositie: “We nemen alle suggesties mee voor volgende lente, wanneer we ons beleidsplan voor de komende zes jaar in deze raad gedetailleerd voorstellen. Weet je waarmee de Bruggelingen tevreden waren?”

Draagvlak

“Dat deze coalitie in Brugge snel tot stand kwam, in tegenstelling tot in de andere steden. Onze inwoners appreciëren dat: met twee partijen hebben we bijna 60 procent van de stemmen, deze meerderheid wordt gedragen door een groot deel van de Brugse bevolking.”

“Inhoudelijk wil ik enkel kwijt dat we samen met de sector een plan aan het uitwerken zijn voor een breed draagvlak voor het toerisme. Dat het Belfort voorlopig niet kan gerenoveerd worden, is te wijten aan de Vlaamse overheid die geen centen beschikbaar stelt en bij restauratie 60 procent van de kosten draagt”, aldus Dirk De fauw.

Schepen Pablo Annys (Vooruit) erkende schuld: “Ik was vragende partij om snel uit te pakken met een visietekst, zodat elke schepen met zijn administratie rond een aantal krachtlijnen aan de slag kan. Overigens komen de partijprogramma’s van CD&V en Vooruit in Brugge voor 95 procent overeen. En wat het ziekenhuisdossier betreft, ben ik akkoord dat Dirk De fauw als een onafhankelijk bemiddelaar optreedt. We hebben een sterk publiek ziekenhuis in Brugge.”