Politieke oppositie lacht met het pimpen van de Brugse kerstcontainers

De politieke oppositie maakte dinsdagavond tijdens de Brugse gemeenteraad brandhout van de beslissing van het stadsbestuur om de lelijke zwarte containers te ‘pimpen’ voor de volgende kerst.

“Die beslissing is onbegrijpelijk, wanhopig probeert het Brugs stadsbestuur om eind dit jaar opnieuw wat warmte te brengen in de kille kerstsfeer”, zei raadslid Nele Caus (N-VA). “Dit door die lelijke containers aan te kleden. Maar zo breng je niet de authentieke kerstsfeer in je stad. Verkoop die containers!”

Stefaan Sintobin (VB) voegde eraan toe: “Met die aankleding geeft Brugge eindelijk toe dat die containers aartslelijk zijn. Die aankleding kost 200.000 euro, dat is verkwisting van stadsgelden. Met die som kun je veel lege brooddozen vullen in de Brugse scholen!”

Duurzaam

Karin Robert (Groen) nam de verdediging van schepen Mieke Hoste (Vooruit) op zich door het vernieuwde en duurzame concept te loven. De toerismeschepen zei: “We hebben Brugge Plus gevraagd om de containers te pimpen, zodat ze de look krijgen als onze veelgeprezen winterbar in het Minnewaterpark. Een nieuw ontwerp zou nooit tijdig klaar zijn tegen november 2023.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is er geen sprake van geldverkwisting: “De verhuring van de containers aan het Brugs Handelscentrum brengt ons jaarlijks 140.000 euro op.”