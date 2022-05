Politiehonden Koda, Ozzy en Grec zijn vanaf januari inzetbaar bij nieuw hondenteam van politiezone Middelkerke

Vanaf 1 januari 2023 kan politiezone Middelkerke beroep doen op een hondenteam van vier begeleiders en vier politiehonden en dat is nieuw. De drie hondengeleiders legden dinsdag hun administratieve aannemingstest af en zijn nu klaar om hun honden gedurende vier maanden op te leiden.

Politie-inspecteurs Emiel Kindo, Hannes Saubain en Garry Neuquelman legden dinsdag hun administratieve aannemingstest af. Daarmee zijn de drie hondengeleiders en hun honden Koda, Ozzy en Grec, klaar om hun opleiding van vier maanden aan te vatten. Ze worden nauwlettend opgevolgd door hoofdinspecteur Kurt Vanryssel, diensthoofd van het hondenteam, en zijn diensthond Rico.

“We waren een van de enige politiezones die een wachtofficier (Kurt Vanryssel, red.) hadden met een politiehond”, duidt commissaris Kris Daels van Politiezone Middelkerke. “Daarover hebben we twee jaar geleden al de eerste gesprekken gehad waarbij we de mogelijkheden hebben bekeken om een eigen hondenteam op te richten binnen de politiezone. Daaruit bleek dat een hondenteam echt wel noodzakelijk is binnen onze zone. We hebben nu drie inspecteurs en er komt in een latere fase nog een vierde bij, bijgestaan door Kurt.”

Zelf trainen en opvoeden

De drie inspecteurs die het hondenteam vervoegen, zijn al langer aan het werk bij de interventiepolitie en worden nu overgeheveld naar het hondenteam. “De honden werden door hen zelf aangekocht en gedurende een jaar in hun eigen vrije tijd getraind om in die aannemingstest te slagen”, vervolgt de commissaris. “Een hond met die stamboom kost al snel 1.000 euro. De hond wordt ook opgevoed binnen het gezin van de inspecteurs. Dat moet, want de hond moet sociaal kunnen zijn. Maar vanaf nu start hun opleiding en worden alle kosten op de politiezone genomen. Je mag al snel rekenen op 30.000 euro, aanpassingen aan de wagens inclusief.”

Vanaf september starten Emiel, Hannes en Garry met Koda, Ozzy en Grec aan een opleiding en die duurt vier maanden. Het hondenteam moet de risico’s voor politiemensen verkleinen. “Ik ben ooit bij een inbraak geweest”, geeft Kurt een voorbeeld. “Ik heb mijn hond naar binnen gestuurd om te kijken of er nog iemand aanwezig was in het gebouw. Het verkleint de tijd die je zelf moet spenderen om het gebouw te doorzoeken en het zorgt ook voor je eigen veiligheid.”

Afschrikeffect

Maar een hondenteam schrikt ook sneller af. Vooral tijdens evenementen kan een politiehond een groot voordeel opleveren. “We hebben er wel wat in Middelkerke tegenwoordig: de Proximus arena, de bierfeesten en komende zomer Tien om te Zien. We hebben een team van 81 politiemensen binnen de zone, maar die zijn niet allemaal inzetbaar op hetzelfde moment. In plaats van vier politiemensen op een locatie tijdens een evenement kunnen we nu een hondengeleider plaatsen met zijn hond en dat heeft een groter afschrikeffect dan die vier politiemensen. Een hondenteam speelt echt wel in het voordeel van de zone. Tot nu moesten we dikwijls beroep doen op hondenteams van andere politiezones en daar komt nu een einde aan”, besluit commissaris Daels.