Politiehond Aslan met pensioen na elf jaar trouwe dienst

Na elf jaar trouwe dienst neemt politiehond Aslan afscheid van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. “Aslan is de reden waarom mensen het spreekwoord ‘Zo trouw als een hond’ gebruiken”, zegt Gülser, de jarenlange geleider van de nu gepensioneerde politiehond.

“Aslan is mijn tweede politiehond, ik heb hem al van toen hij een puppy was. Hij was negen maanden toen we begonnen te trainen. Eerst deden we patrouillewerk en daarna combineerden we dat met drugswerk. Aslan is dus een dual purpose-hond”, vertelt Gülser. “De voorbije jaren met Aslan waren een droom. Hij was een gemakkelijke hond om te trainen en bleef mij altijd trouw. Ik kan niets anders zeggen dan dat hij de ideale hond was.”

“Aslan heeft een ontzettend grote workdrive. Ik kon alles aan hem vragen en van hem verwachten, net omdat hij zo gemotiveerd was. Aslan was leergierig, maar leerde ook nog eens snel bij. Ik was nooit bang om met hem examens af te leggen en geloof me, we hebben er wel een aantal gedaan. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de patrouille- en drugsexamens, maar ook het examen om mezelf als hondenspecialist te brevetteren deed ik samen met hem. Zwaktes kan ik niet opnoemen, hoe hard ik ook nadenk.”

Woont bij geleider

“Ik ga de samenwerking erg missen”, zegt Gülser. “Aslan is het gewoon om altijd bij mij te zijn en sociaal contact te hebben. Hij bracht zijn dagen door op terreinen, maar deed ook veel speurwerk. Het avontuur stopt en hij zal nu een veel rustiger leven leiden. Gelukkig woon ik zelf in een grote groene omgeving. Aslan zal zeker nog veel kunnen rondlopen, want hij woont bij mij.”

“Het is trouwens een misvatting dat honden geen woorden verstaan. Er bestaat daar een belangrijke Engelse quote over: ‘Dogs do speak, but only to those who know how to listen.’ Ik geloof erin dat Aslan mij begrijpt en dat hij mij ook dingen vertelt. Ik zou hem graag het volgende willen zeggen: “Lieve Aslan, ik wil je bedanken voor alle mooie jaren. Je onvoorwaardelijke steun vergeet ik nooit. In moeilijke situaties bleef je altijd aan mijn zijde staan. Ik kon altijd op jou en je fantastische speurneus rekenen als we patrouilles deden of drugs moesten vinden. Woorden schieten te kort wat je voor mij betekent, dus ik houd het kort: een team, voor altijd!”