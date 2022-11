Politie zoekt eigenaar van drie uitgebroken pony’s in Diksmuide

Politiezone Polder lanceerde een opmerkelijk opsporingsbericht. Er werden drie loslopende pony’s aangetroffen op straat in Diksmuide, maar de eigenaar is tot nu toe onbekend. Daarom wil de politie die vinden.

Het was woensdagmiddag toen de politie gevraagd werd om naar de Steenstraat in Diksmuide te gaan, vlakbij de grens met Klerken (Houthulst). “Er liepen drie pony’s op de openbare weg”, klinkt het bij de politie Polder. “De dieren konden gevangen worden. Ter plaatse werden de pony’s voorlopig in een stal ondergebracht. Via de chiplezer kon men echter geen eigenaar achterhalen.”

Daarom werd het opsporingsbericht gelanceerd om de eigenaar terug te vinden. Ben je of ken je de eigenaar, neem dan contact op met de Politiezone Polder via de gekende kanalen. De interne referentie is IV 007734/2022. De pony’s krijgen intussen veilig onderdak en de nodige zorgen. (JH)