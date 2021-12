Politie zal met Oudejaar ook patrouilleren in de Brugse deelgemeenten

Dit eindejaar doet de lokale politie van Brugge zeker geen winterslaapje. Er zijn extra agenten en stewards tijdens de drukke shoppingdagen en woordvoerder Lien Depoorter raadt al wie uitgaat met Oudejaar om dat ‘veilig’ te doen. Ze sluit alcoholcontroles na het sluitingsuur van de cafés en restaurants niet uit. Volgens burgemeester Dirk De fauw moeten er geen extra politiemensen opgeroepen worden: “Er is geen Vlaanderen Zingt op ‘t Zand, de inspecteurs die hiervoor van wacht waren, worden nu op Oudejaar ingezet voor patrouilles in de wijken.

De voorbije dagen was het ‘gezellig druk’ in de Brugse winkelstraten. Bijgevolg was er ook extra politieaanwezigheid in de winkelstraten. “We zagen ons verplicht om extra stewards en agenten in te zetten”, vertelt de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

“Onze inspecteurs moesten vooral shoppers aanspreken over de mondmaskerplicht in het Brugs Handelscentrum”, zegt Lien Depoorter van politie Brugge.

Sensibiliseren

Burgemeester Dirk De fauw vult aan: “Onze politie sensibiliseeert vooral. Er wordt niet geverbaliseerd, behalve als iemand manifest weigert om zijn mondmasker aan te doen.”

Echte problemen waren er niet in Brugge, het werd tot nu toe ook nooit te druk in de winkelstraten. Afwachten wat de solden zullen geven na Nieuwjaar. Lien Depoorter verwacht de laatste dag van het jaar zelfs minder volk in de winkelstraten, omdat de meeste mensen op 31 december hun eindejaarsfeest thuis aan het voorbereiden zijn en enkel nog etenswaren moeten aankopen.

Opvallend is wel de aanwezigheid van vele Nederlanders de voorbije dagen in Brugge. “Jammer dat die niet gebruik maken van de randparkings en per se allemaal hun auto kwijt willen in de stad of in de ondergondse parking van ‘t Zand. Er is nochtans voldoende signalisatie naar de randparkigns aangebracht”, aldus de woordvoerder van de politie Brugge.

Oudejaar

Wat Oudejaar betreft, blijft de politie waakzaam en zal ze discreet aanwezig zijn in het Brugs stadscentrum en in de deelgemeenten. Dirk De fauw: “Het schrappen van Vlaanderen Zingt en het vuurwerk met Oudejaar op ‘t Zand is een zegen voor de politie. Onze korpschef moet bijgevolg geen extra manschappen inzetten. De inspecteurs die aanvankelijk moesten instaan voor de openbare veiligheid tijdens dit massa evenement op ‘t Zand, worden nu ingezet voor patrouilles over heel het Brugs grondgebied.”

Lien Depoorter stelt: “Zoals elk weekend zijn er patrouilles die de overlast in de uitgangsbuurten moeten temperen. We zetten op 31 december manschappen in om de naleving van de coronaregels te controleren. Ook in de Brugse randgemeenten, want we verwachten dat nogal wat Bruggelingen de overgang naar het nieuwe jaar met feestjes in private woningen zullen vieren. Tot nu toe houden de Brugse cafés en restaurants zich strikt aan het sluitingsuur.”

Nachtlawaai

“De patrouilles zullen ingrijpen bij klachten over nachtlawaai of bij disputen. Als er veel volk samentroept op ‘t Zand of de Martk, zulllen onze inspecteurs de mensen vragen om een veilige afstand te bewaren en een mondmsker op te zetten. De huidige coronamaatregelen verbieden de burgers niet om zich vrij te verplaatsen. De Stad zal geen vuurwerk afsteken op ‘t Zand, precies om te vermijden dat duizenden Bruggelingen daar samenkomen.”

“Particulier vurwerk is niet verboden, zij dat het enkel toegelaten is tussen 23 uur en 1 uur. De Brugse burgemeester heeft al opgeroepen om geluidsarm vuurwerk af te steken, omdat vele dieren fel schrikken van die luide knallen. Alcoholcontroles zijn uiteraard ook mogelijk tijdens het eindejaar, ik raad iedereen aan om zich ‘veilig’ te verplaatsen, met het openbaar vervoer, en taxi of een Bob aanduiden”, aldus Lien Depoorter.