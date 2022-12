Politie stelt 21 inbreuken vast op openbare werven in Brugge

De dienst verkeersbelemmeringen van de Brugse politie heeft in één dag tijd maar liefst 21 inbreuken vastgesteld op openbare werven. “Er zijn tien waarschuwingen verzonden. De gevaarlijke situaties zijn inmiddels gelukkig bijgestuurd”, zegt Lien Depoorter, woordvoerder van Politie Brugge.

Woensdag hield de dienst Verkeersbelemmeringen van politiezone Brugge een grootschalige controleactie op het volledige Brugse grondgebied. Politie-inspecteurs namen tal van werven op het openbaar domein onder de loep.

“De aanleiding was het feit dat de straatverlichting wegens de energiecrisis niet meer permanent brandt. Onze inpecteurs controleerden of de werven op een veilige en correcte manier gesignaleerd en afgebakend werden. De actie bleek niet overbodig: er werden maar liefst 21 inbreuken vastgesteld. Met een pv en en boete van 200 euro als gevolg”, evalueert Lien Depoorter.

Gevaarlijk

“Zaken die ronduit gevaarlijk waren, zoals bijvoorbeeld het niet veilig afzetten of verlichten van gemaakte bouwputten in de grond, of het werken zonder geldige vergunning werden geverbaliseerd. In tien andere gevallen, die niet in orde maar niet per se gevaarlijk waren, werd een waarschuwing gestuurd.”

Een van de vele inbreuken op openbare werven. © Politie Brugge

“De gevaarlijke overtredingen werden de dag nadien, donderdag, al opgevolgd en bijgestuurd. Voortaan zal Politie Brugge op regelmatige basis dergelijke controles uitvoeren”, aldus Lien Depoorter.

Als burgers flagrante inbreuken tegen de veiligheid op bouwwerven (met betrekking tot signalisatie) vaststellen, mogen zij dit ook steeds laten weten per e-mail aan de dienst Verkeersbelemmeringen (pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu).