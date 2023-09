Politie pakt naakte man op in buurt van begraafplaats en hondenschool in Roeselare

De politie heeft dinsdagavond in de omgeving van de hondenschool en de begraafplaats langs de Groenestraat in Roeselare een 44-jarige man opgepakt. Hij liep er poedelnaakt rond. De man werd overgebracht naar een psychiatrische instelling in Kortrijk.

Passanten merkten dinsdagavond de naakte man op aan de achterkant van de begraafplaats waar ook de hondenschool en de schietstand gevestigd zijn. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse en pakte de man op. De man heeft psychische problemen en werd overgebracht naar een instelling in Kortrijk.

Geen onbekende

Voor bezoekers aan de begraafplaats en omwonenden is hij geen onbekende. De dakloze verbleef de voorbije jaren vaak op en rond de begraafplaats en had tussen de bomen zelfs een schuilplaats gebouwd. Bijna dagelijks stapte hij met de fiets aan de hand naar het centrum van de stad. “Voor problemen of overlast zorgde hij eigenlijk nooit”, zeggen verschillende buurtbewoners.