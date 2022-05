Politie op zoek naar eigenaar van verloren schaapje in Houthulst

Politiezone Polder is op zoek naar de eigenaar van een gevonden schaap. Hij deelt daarom een bericht op sociale media.

“Op 12 mei werd in de Poelkapellestraat 18 in Houthulst een klein wit schaap aangetroffen”, meldt politiezone Polder.

“Het schaap is niet voorzien van enig oormerk. Bent u of kent u de eigenaar van dit dier, neem dan contact op met de politiezone Polder op 051 51 00 00. Het referentienummer van het dossier is IV 003143/2022 – BI 002722/2022. Het schaap kreeg voorlopig veilig onderdak tot de eigenaar opduikt.” (JH)