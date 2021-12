Politie Oostende werft nieuwe wijkinspecteurs en -agenten aan

Politie Oostende start met een rekruteringscampagne om nieuwe inspecteurs en agenten aan te trekken en zo de wijkwerking te versterken. In totaal gaat het om twaalf nieuwe aanwervingen. “De wijkpolitie vormt een belangrijke bouwsteen in onze maatschappij, het takenpakket is dan ook verrassend veelzijdig”, benadrukt commissaris Tom De Ketelaere.

De wijkpolitie van Oostende blijft grondig vernieuwen. Sinds november bijvoorbeeld kunnen inwoners hun vertrouwde inspecteur terugvinden in één van de Oostendse ontmoetingscentra. Nu zet de wijkpolitie een nieuwe stap met de aanwerving van nieuwe krachten: zeven inspecteurs en vijf agenten. Een omvangrijke campagne moet de rekruteringen kracht bijzetten.

Herr Seele

Politie Oostende lanceert een filmpje waarin kunstenaar Herr Seele figureert. Ook op sociale media en via verschillende informatiesessies wil de politiezone het publiek warm maken voor een nieuwe uitdaging. “Onder meer via onze video willen we heel wat foute vooroordelen over de wijkpolitie de kop indrukken. ‘Champetter’ die bij mensen thuis een borrel drinkt of de medewerker die in het wijkkantoor komt uitbollen richting pensioen: het zijn verhalen van lang vervlogen tijden”, maakt Tom De Ketelaere duidelijk, hoofd van de Oostendse wijkpolitie.



“Het belangrijkste: de wijkpolitie vormt de ogen en oren van elke wijk, en is voor alle inwoners het eerste contactpunt met de politie. Inspecteurs en agenten gaan op zoek naar antwoorden en oplossingen om het leven en de omgeving aangenaam en veilig te houden”, zegt De Ketelaere. “Het takenpakket is bovendien erg veelzijdig: verkeerscontroles, ondersteunen van sportwedstrijden en evenementen, op patrouille gaan, gerechtelijke onderzoeken, wapentraining, het vele contact met inwoners op straat, en ga zo maar door. Geen enkele dag is dezelfde. Er wordt ook flink geïnvesteerd, zoals in nieuwe fietsen en wagens, computers en tablets. Heel wat mensen kiezen trouwens bewust voor de wijkpolitie. Naast het afwisselende takenpakket zijn er flexibele werkuren om job en privé prima op mekaar af te stemmen. Kortom: de wijkpolitie is helemaal klaar voor de toekomst.”

Infomomenten

Op vandaag telt de wijkwerking 62 medewerkers. De rekrutering kadert binnen de eerder aangekondigde aanwerving van 35 nieuwe politiemensen. Op 20 januari en 2 februari staan infosessies gepland. Op de website www.politie-oostende.be en het luikje ‘Werken bij’ vind je alle nodige informatie. Solliciteren kan vervolgens op de jobwebsite van de politie, Jobpol.