Politie Oostende klaar voor drukke zomer

Politie Oostende is klaar voor wat wel eens de drukste zomervakantie in jaren kan worden. Zo wordt verder geïnvesteerd in de intussen bekende strandpolitie en is er een vernieuwde samenwerking met een extern mobiliteitsbureau. “Hoe druk het precies zal zijn, valt moeilijk te voorspellen. Maar we zijn voorbereid op elk scenario”, luidt het.

“Om iedereen een veilige en aangename vakantie te bieden, halen onze politiemensen alles uit de kast”, opent burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Zo tekent de strandpolitie opnieuw present. Je herkent ze aan de opvallende oranje uitrusting. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze ploeg dagelijks aanwezig op het strand, van 10 tot 18.30 uur. Hun takenpakket is uitgebreid en ze helpen onder meer met het vinden van verloren gelopen kinderen, het vermijden en detecteren van sluikstorten en het veiligheidsgevoel op het strand op te krikken.” In het weekend van 11 en 12 juni gaat de strandpolitie voor het eerst dit seizoen op pad.

De afgelopen dagen werd hard gewerkt om het commandocentrum nabij het Kursaal op te bouwen. In deze uitvalsbasis zit één coördinator, twee patrouilles van telkens twee personen zijn actief op het terrein. Ook de strandreddingsdienst vat hier post. Politie en redders coördineren van daaruit – samen – de gebeurtenissen op het strand. “Dit is het derde seizoen dat we onze strandpolitie inzetten. De werking is intussen goed geïntegreerd, maar we rusten niet op onze lauweren en blijven investeren”, legt korpschef Philip Caestecker uit. “Zo kochten we twee strandbuggy’s waarmee onze mensen zich moeiteloos op het zand kunnen verplaatsen van Raversijde tot aan het Klein Strand. De golfbrekers vormen geen enkel obstakel. Interventies op het strand moeten hiermee vlug en veilig kunnen verlopen.” Voor dringende politiehulp, ook op het strand, kan iedereen terecht op het nummer 101.

Strandredders

“De strandreddingsdienst maakt deel uit van de dienst Integrale Veiligheid van de stad en bestaat uit een team van hoofdredder, adjuncten en postoversten. Daardoor krijg je verschillende lagen van ervaring binnen de reddersploeg. De samenwerking met de strandpolitie staat nu op punt. Elke melding die op de hoofdpost binnenkomt, wordt meteen doorgespeeld aan de collega’s van de politie. Die wisselwerking heeft een immens positieve impact op de veiligheid op en nabij het strand”, onderstreept schepen Silke Beirens (Groen), bevoegd voor de Strandreddingsdienst.

Stadsbestuur en politie roepen (dagjes)toeristen op om met het openbaar vervoer naar Oostende te komen. Zo wordt een grote verkeersdrukte vermeden. “Het kan maar zo gemakkelijk zijn: onze stad heeft per uur minstens vier rechtstreekse treinen naar het binnenland. Wie toch met de wagen komt, verwijzen we door naar de randparkings nabij de Velodroom, Oosteroever en de NMBS-site, allemaal op wandelafstand van de stad.”

“We hernieuwen de samenwerking met mobiliteitsbureau Scelta”, vult Caestecker aan. “Zij tekenden een mobiliteitsplan uit dat aansluit op ons veiligheidsplan. Het coördinatiecentrum in ons hoofdkantoor houdt via een netwerk van camera’s, telsystemen en medewerkers op het terrein de situatie in de gaten. Op die manier kan er snel geschakeld worden in functie van weer, werkelijke bezoekers en beschikbare ruimte. Bijvoorbeeld, op drukke dagen begeleiden infoborden chauffeurs vanaf de A10.”

meerdere scenario’s

Ostend Beach, Paulusfeesten, Rammstein, Theater Aan Zee: het zijn enkele grote events die de zomerkalender vullen, naast een veelvoud aan kleinere evenementen. Op alle activiteiten is Politie Oostende paraat om de veiligheid – en gezelligheid – te waarborgen. “Gelet op de voorbije twee zomers in het teken van corona, zetten we ons schrap voor mogelijk twee drukke vakantiemaanden. Afgelopen paasvakantie merkten we al dat het aantal interventies, 1.608 stuks, weer op het niveau zat van voor de pandemie. Maar we houden rekening met verschillende scenario’s en zijn dan ook tot in de puntjes voorbereid.”

Politie Oostende liet in juli en augustus vorig jaar 9.382 meldingen optekenen en 6.954 interventies. (HH)