Politie Oostende blikt tevreden terug op Noordzeetop

Politie Oostende blikt tevreden terug op de Europese ‘North Sea Summit’. Incidenten bleven uit, de samenwerking tussen de verschillende federale en lokale politiediensten verliep gesmeerd. Dat de internationale regeringsleiders finaal ‘the Ostend Declaration’ ondertekenden, was de kers op de taart.

“De voorbereidingen waren natuurlijk al weken, zo niet maanden, bezig”, opent korpschef Philip Caestecker. “Met verschillende partners, zowel lokaal als federaal, sloegen we de handen in elkaar om de veiligheid te garanderen en om de impact op de Oostendenaar zo beperkt mogelijk te houden. In het politiegebouw werd een commandoruimte ingericht om alles in detail op te volgen en om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Het was alle hens aan dek, maar finaal blikken we deugddoend terug op een spannende dag.”

Het verkeer heeft weinig tot geen hinder ondervonden. Heel even was er oponthoud op het Kennedyrondpunt bij het binnenrijden van Oostende, vlak voor aankomst van een buitenlandse delegatie. Verder was de verkeershinder verwaarloosbaar. De tram- en buslijnen rond het havengebied werden rond 15 en 19 uur zoals voorzien onderbroken. Dankzij een alternatieve shuttlebus konden reizigers steeds hun traject verder zetten.

Frans protest

Kort voor aankomst van de regeringsleiders, stapten aan het station een 40-tal Franse manifestanten uit de trein. Ze kwamen protesteren tegen de pensioenhervormingen van president Macron. “We anticipeerden op mogelijke protesten door hiervoor een specifieke zone te voorzien bij de brug in de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Het protest verliep, onder ons toezicht, vreedzaam, sereen en zonder incidenten”, benadrukt de korpschef.

“Als burgemeester ben ik uitermate trots dat deze top in onze stad heeft plaatsgevonden. De top verliep rimpelloos en zonder problemen, dankzij de grondige voorbereiding van het politiekorps. We hebben Oostende nogmaals op de internationale kaart gezet, want met ‘The Ostend Declaration’ staat de stad gebeiteld in de geschiedenisboeken”, besluit een tevreden Bart Tommelein (Open VLD).