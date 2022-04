Politie Oostende blikt terug op drukke vakantie: meer interventies dan voorbije twee paasvakanties

De paasvakantie is voorbij en ook Politie Oostende maakt een eerste balans op. Zo is er een duidelijk verschil in het aantal interventies vergeleken met de vakanties die gedomineerd werden door corona.

Politie Oostende noteert voor de afgelopen paasvakantie precies 1.608 interventies, waaronder 32 keer bijstand in een andere politiezone. Voor 332 uiteenlopende feiten werd een proces-verbaal opgesteld. “De cijfers van dit jaar zijn vergelijkbaar met de paasvakantie van 2019. Dat was het laatste reces voor de wereldwijde coronapandemie en welbekende maatregelen. Toen deden onze mensen 1.656 interventies, waarbij 27 keer in een andere zone”, zegt korpschef Philip Caestecker.

“Het aantal pv’s lag in 2019 wel hoger met 415 stuks voor diverse feiten. Maar enige nuance is op z’n plaats: het kan dat er bijvoorbeeld pas deze week aangifte wordt gedaan voor feiten die afgelopen weekend plaatsvonden.”

Tijdens de paasvakanties die bijna volledig in het teken stonden van Covid-19 liet Politie Oostende in 2020 precies 1.400 interventies optekenen, in 2021 ging het over 1.333 tussenkomsten. “Conclusie: het aantal interventies van dit jaar neemt opnieuw de proporties aan van voor het zwaartepunt van de coronacrisis”, besluit korpschef Caestecker.

“Voor ons is de paasvakantie – zeker met het mooie weer – een goeie ‘opwarmer’ voor wat een drukke zomer beloofd te worden.” “We blikken algemeen terug op een mooie vakantie. Het fraaie weer, tal van geslaagde evenementen en vele hotelreservaties gingen gepaard met een beheersbare drukte, zonder grote incidenten. Onze politiediensten stonden paraat en zorgden bij zowel inwoners als toeristen voor een zorgeloze vakantie. Dit alles stemt ons optimistisch over de nakende zomer”, aldus waarnemend burgemeester Kurt Claeys.