Politie Knokke-Heist krijgt komende zomer versterking van Nederlandse collega’s en gaat ook mee patrouilleren in Sluis: “Ideale manier om efficiënter te werken”

De politie van Knokke-Heist krijgt komende komende zomer versterking van de Nederlandse politie om de Nederlandse jongeren in het Knokse uitgaansleven te controleren. De grensoverschrijdende samenwerking zal zich bovendien op andere momenten doorzetten. Oók op Nederlands grondgebied, zegt korpschef Steve Desmet. “Het zorgt ervoor dat we efficiënter en gevatter kunnen werken.”

De politiezones Damme/Knokke-Heist en Zeeland-West-Brabant zullen voortaan nauwer samenwerken. In de loop van 2022 treedt daarvoor een nieuw samenwerkingsverdrag in werking. Met de samenwerking wil de politie onder meer de veiligheid in de grensregio versterken en overlast in de regio efficiënter aanpakken.

“Het gaat dan onder meer over de informatie-uitwisseling maar we willen ook operationele en organisatorische struikelblokken detecteren. Verder moet de samenwerking het veiligheidsbeeld in de grensregio versterken en criminele of overlastgerelateerde fenomenen efficiënter aanpakken”, zegt de korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist, Steve Desmet.

Uitgaansbuurt in Knokke-Heist

Heel concreet zal de samenwerking deze zomer zichtbaar zijn in Knokke-Heist. De voorbije twee zomers zorgden Nederlandse jongeren voor heel wat overlast in de kustgemeente en daar wil de politie nu op anticiperen. “Of we deze zomer opnieuw dezelfde problemen zullen ervaren is uiteraard moeilijk te voorspellen”, zegt Steve Desmet. “De overlast begon in 2020 en heeft in de zomer van 2021 een vervolg gekregen. Kwam dat vooral door de vele coronamaatregelen? Of is het een blijvend probleem? Daar weten we pas deze zomer het antwoord op.”

Maar deze zomer krijgen ze in Knokke-Heist dus met zekerheid versterking van de Nederlandse collega’s. Het gaat zowel om de cavalerie als gemengde hondenpatrouilles. “We hebben gemerkt dat de jongeren sneller in dialoog gaan met agenten uit Nederland”, zegt Desmet. “Maar de samenwerking zorgt er ook voor dat we efficiënter en gevatter kunnen werken. Zo krijgen we sneller toegang tot de informatiedatabases in Nederland. Wie zijn de probleemzoekers? Hoe gaan we met hen om? Het is echt de bedoeling elkaar te versterken. Voor Nederlanders in België en omgekeerd is het ergens een stukje geruststelling om in je eigen taal aangesproken te worden, ook al spreken we beide Nederlands.”

Resultaat

Dinsdagmiddag was de samenwerking in Sluis te zien. Een Belgische politieman liep er mee met zijn Nederlandse collega door de winkelstraten. Een eerste gemengde patrouille in het kader van het project leverde enkele maanden geleden al resultaat op. De Nederlandse agent herkende tijdens het patrouilleren in Knokke-Heist een man die gekend stond voor handel in verdovende middelen. Ze pakten hem op en namen een geldsom en verdovende middelen in beslag. “Het idee dat je als Nederlandse of Belgische crimineel over de grens onder de radar kunt verdwijnen, willen we door deze samenwerking de wereld uit helpen”, zegt Eric Nagelkerke, teamchef politie Zeeuws-Vlaanderen. (MM)