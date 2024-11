Politie is op zoek naar eigenaar die urne achterliet op Strekdam in Oostende

De politie van Oostende is op zoek naar de eigenaar van een urne. Die werd aangetroffen op de Strekdam in de badstad. De urne werd gevonden op 28 september om 9.30 uur. De politie ondernam een poging om de eigenaar op te sporen via het identificatieplaatje op de urne, maar kon de eigenaar niet terugvinden.

Via een oproep op sociale media hoopt de lokale politie nu om de eigenaar van de urne te vinden zodat die teruggegeven kan worden. Wie weet aan wie de urne toebehoort of wie de eigenaar zelf is, kan zich aanmelden in het politiecommissariaat in de Lijndraaierstraat.