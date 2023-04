Politie is na maanden voorbereiding klaar om regeringsleiders te ontvangen in Oostende

Voorlopig is het nog erg rustig in Oostende, maar vanmiddag komen de staats- en regeringsleiders van negen landen rond de Noordzee toe in de badstad voor de Europese top rond windenergie. De politie is dan ook in opperste staat van paraatheid.

In Oostende werd in het politiecommissariaat een heus commandocentrum opgezet met gehuurde schermen van maar liefst tien meter breed. Moet het gezegd dat het bij de politie een drukte van jewelste is? De politie staat met honderden manschappen klaar om de staats- en regeringsleiders uit negen verschillende landen te ontvangen. Aan de operatie ging maanden voorbereiding vooraf. “We moeten bij zo’n situaties eenmaal op alles voorbereid zijn”, vertelt korpschef Philip Caestecker. ‘’Je weet maar nooit. We hebben hier maanden aan gewerkt en als we vanavond de dag kunnen afsluiten zonder problemen, dan ben ik pas gerust.”

Commandocentrum

In de Ankerstraat staat een check-point opgesteld voor wie de beveiligde zone op de Oosteroever binnen wil. © PETER MAENHOUDT

In het commandocentrum zijn niet alleen mensen van de lokale politie aanwezig, maar ook van de federale, luchtvaart-, en scheepvaartpolitie. Daarnaast wordt het commandocentrum bemand door mensen van ontmijningsdienst DOVO, de Civiele Bescherming, medische teams, de brandweer, enzovoort. “We hebben ogen in de hele stad met de klassieke, maar ook met mobiele camera’s en een helikopter in de lucht”, aldus de korpschef.

De meeste staats- en regeringsleiders komen tussen 15 en 16 uur toe. Dat kan her en der voor verkeersproblemen zorgen. Het verkeer wordt namelijk stilgelegd op het moment dat de colonne passeert. Die mag op geen enkel ogenblik halt houden omwille van de veiligheid.