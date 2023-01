Politie-inspecteurs Grensleie krijgen bodycams voor eigen veiligheid

De politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem en Ledegem) beschikt binnenkort over 20 bodycams. Politie-inspecteurs zullen zelf kunnen beslissen of ze die willen dragen. Volgens de korpschef moet het zowel de veiligheid als de bewijslast verhogen.

Een interventie van de politie, het blijft altijd een risico inhouden. Wat gebeurt er precies, wie doet wat, wie zegt wat? In tijden waarin zowat iedereen over een smartphone beschikt circuleren al snel fragmentarische beelden. In tijden van dalend respect riskeren agenten vaak hun lijf en leden bij een eenvoudige tussenkomst.

Ook binnen de politiezone Grensleie, die de gemeenten Menen, Wevelgem en Ledegem dekt, wordt dat ervaren. Een van de oplossingen komt er nu binnenkort aan. Het korps zal namelijk kunnen beschikken over 20 bodycams – kleine draagbare camera’s die beeld en geluid opnemen. Die worden binnenkort geleverd. “Agenten zullen zelf kunnen kiezen of ze die tijdens een interventie kunnen dragen of niet”, vertelt waarnemend korpschef Didier Vandecasteele.

Gedrag

Hijzelf is alvast overtuigd van het nut van de kleine cameraatjes. “Als ik zou kunnen kiezen, dan ging ik nooit het veld in zonder”, vertelt de hoofdcommissaris. De toestellen komen er grotendeels in het kader van de veiligheid. “Wanneer overtreders zo’n camera zien, zullen ze veel sneller inbinden. Zelfs als het toestel niet aanligt zullen ze hun gedrag aanpassen.”

Daarnaast moeten de beelden ook de vaststellingen sterker maken. “De bewijslast wordt veel groter als we een volledige interventie in beeld hebben”, meent Vandecasteele. “Als we iets in de media zien circuleren, dan gebeurt het vaak dat er maar een deel van de interventie wordt gedeeld. Dankzij de bodycams kunnen we het hele verhaal vastleggen.”

Zomaar alles filmen? Neen, zo makkelijk gaat dat niet. De gemeenteraden keurden de aankoop goed. Maar ook moet alles conform de privacywetgeving gebeuren. “Alles is daarvoor echter wettelijk in orde gebracht. Opnames worden standaard 30 dagen bewaard en agenten moeten mensen telkens inlichten wanneer ze gefilmd worden. De camera kan pas aan als er gezegd wordt dat die aanligt, maar die waarschuwing is snel gegeven.”