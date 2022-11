Politie houdt minuut stilte voor vermoorde collega

In verschillende politiezones werd maandag om 11 uur een minuut stilte gehouden als eerbetoon aan agent Thomas Monjoie.

De jonge Brusselse politie-inspecteur werd op 10 november doodgestoken tijdens zijn dienst.

“Dit leven was veel te kort. We wensen de familie, vrienden en collega’s van Thomas heel veel sterkte”, klonk het in Blankenberge.

In Kortrijk hield de politiezone Vlas (Kortrijk, Lendelede, Kuurne) hield samen met de Hulpverleningszone Fluvia, de stadswachten en de medische diensten een minuut stilte aan de Leieboorden in Kortrijk. Ook Gouverneur Carl Decaluwé hield eraan aanwezig te zijn tijdens dit eerbetoon aan de overleden politie-inspecteur. De stilte werd verdreven door minutenlang geloei van sirenes van brandweerwagen, politiecombi’s.