Politie houdt drugsproblematiek in Leopoldpark in de gaten

Op de gemeenteraad van Oostende is het probleem met drugs in het Leopoldpark aan bod gekomen. Het is een ergernis bij veel Oostendenaars, waar de politie volgens korpschef Philip Caestecker wel degelijk van op de hoogte is en op werkt.

Reddy De Mey (Vlaams Belang) vroeg in de gemeenteraad naar de drugsproblematiek in het Leopoldpark. Korpschef Philip Caestecker gaf daarom een uitgebreide toelichting met de acties die al ondernomen werden. “De drugsproblematiek is complex en veel meer dan een criminaliteits- of veiligheidsissue. In de schoot van de stad bestaat ook het drugsplatform, waar een integrale en geïntegreerde aanpak met tal van diensten eveneens hard werkt op de problematiek, gericht op hulpverlening en begeleiding van druggebruikers.

231 interventies

Wat betreft het Leopoldpark waren er in 2022 231 interventies. 48 interventies waren op basis van de melding ‘verdachte gedragingen’, 23 vallen onder ‘controles op politie-initiatief’ en in 16 gevallen ging het om ‘moeilijkheden met een persoon’. Bij 127 interventies, dus meer dan de helft, ging het om een melding van een misdrijf of overlast, of kon er ambtshalve een misdrijf worden vastgesteld. Er kan niet altijd een inbreuk met betrekking tot middelengebruik worden vastgesteld. Zo zijn sommige interventies eerder gelieerd aan bijvoorbeeld vandalisme”, licht de korpschef toe.

In 2022 werden in het Leopoldpark ook 99 pv’s opgesteld, waarvan 22 voor ‘wederrechtelijk bezit van verdovende middelen’ en 15 voor ‘verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder machtiging’. De korpschef lanceerde opnieuw een oproep. “Ik wil eindigen met de zoveelste oproep om elke verdachte zaak aan ons te melden via de noodlijn 101. Het is een kwalijke evolutie dat mensen tegenwoordig liever foto’s maken van verdachte toestanden om die dan druk te becommentariëren op Facebook. Daarmee zetten we geen stap verder.” (LB)