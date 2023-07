Woensdagmiddag kreeg de noodcentrale 112 verschillende meldingen binnen van automobilisten die op de E40 richting kust een jongen met een groen T-shirt hadden zien lopen op de pechstrook ter hoogte van Loppem. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Een ploeg van de wegpolitie kon hem snel in veiligheid brengen. Voorlopig is niet duidelijk hoe hij daar beland is.

Later meer.