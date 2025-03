Politie geeft drones waardevol tweede leven via donatie aan hogeschool VIVES

Om te voldoen aan de strikte Europese regelgeving voor inzet in de politiezone en om mee te zijn met de nieuwste technologische ontwikkelingen heeft de politiezone Bredene/De Haan haar operationele drones vernieuwd. In plaats van de oude toestellen gewoon af te danken, kregen deze drones een tweede leven bij de onderzoeksgroep Drone Applications van Hogeschool VIVES. Dankzij deze schenking blijft het materiaal operationeel inzetbaar voor onderwijs, training en onderzoek naar nieuwe dronetoepassingen.

Evoluerende technologie en regelgeving

Technologie en wetgeving op het gebied van vliegende drones, of ‘unmanned aerial systems’ (UAS), evolueren voortdurend. De Europese regelgeving bepaalt strikte technische vereisten waaraan drones moeten voldoen. Door de vernieuwing van haar vloot kan de politiezone Bredene/De Haan verder blijven opereren binnen deze wetgeving en ook gebruikmaken van de recentste technologische ontwikkelingen om de veiligheid en leefbaarheid in de regio te garanderen.

Samenwerking

Hogeschool VIVES heeft een uitgebreide expertise op het gebied van dronetoepassingen en biedt gespecialiseerde opleidingen aan voor onder andere politie, brandweer en civiele bescherming. De politiezone Bredene/De Haan nam contact op met VIVES om de verouderde, maar nog steeds (voor niet-politiedoeleinden) bruikbare drones te schenken aan de hogeschool. Dit biedt studenten en onderzoekers de mogelijkheid om het materiaal in te zetten voor praktijklessen, A3-vliegtrainingen en baanbrekend onderzoek naar toekomstige toepassingen van drones. VIVES kan daarnaast ook uitpakken met unieke opleidingen zoals de professionele bachelor Drone Applications of de afstudeerrichting ‘Unmanned Aerial Systems’ bij de bachelor ‘Luchtvaarttechnologie’ en Postgraduaat ‘Unmanned Aerial Systems’.

Waardevolle bijdrage

Eerder exceptioneel bij deze schenking is dat het gaat om drones die nog bruikbaar zijn. Dit verhoogt de kwaliteit van de opleidingen en onderzoeksprojecten binnen VIVES. “Het is uniek om dergelijk waardevol operationeel materiaal geschonken te krijgen, en we willen expliciet onze dankbaarheid uiten”, zegt Rob De Roo, docent van hogeschool VIVES.

“Voor de politiezone is het essentieel dat de drones waarmee we vliegen in alle omstandigheden aan de wettelijke normen voldoen. We vinden het belangrijk dat gebruikte politietechnologie niet gewoon bij het afval belandt, maar dat er op een maatschappelijk verantwoorde manier mee omgegaan wordt. Met deze donatie willen we inzetten op een samenwerking met technisch geschoolde jongeren”, aldus korpschef Karin Vanhooren.

Deze samenwerking toont het belang van een duurzame en innovatieve aanpak in zowel politieoperaties als hoger onderwijs. Dankzij dergelijke initiatieven kunnen toekomstige drone-operators en onderzoekers optimaal worden voorbereid op de snel veranderende technologische wereld.