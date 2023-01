Politie en stad controleren en markeren fietsen: “Aantal weesfietsen moet drastisch naar omlaag”

Om de plaag van fietsendiefstallen in te dijken is het stadsbestuur op de scholen gestart met het massaal laten markeren van de tweewielers. “Jaarlijks vindt de stad bijna duizend weesfietsen terug en dat aantal moet aanzienlijk naar beneden”, zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). Ook de politie stapt mee in de actie.

In 2022 kregen 1.580 tweewielers via de gemeenschapswachten een identificatienummer maar dat kan beter, veel beter zegt schepen voor Veiligheid en Diefstalpreventie Maxim Donck. En daarom trekt de Stad nu naar de scholen.

“Er staan momenteel liefst 1.300 weesfietsen in de stedelijke werkhuizen, zonder dat de eigenaar ervan bekend is. Die gaan na een tijd de schroothoop op en dat is heel jammer. Als je bovendien weet dat jaarlijks slechts een 500-tal fietsdiefstallen bij de politie wordt aangegeven, zit je met een niet bepaald gunstige verhouding tussen diefstallen en aangiftes.”

Identificatienummer

En daar moeten de markeeracties in de scholen nu aan verhelpen. Een eerste vond plaats in het College aan de Vindictivelaan. “Na voorafgaande toestemming van de ouders werden de fietsen verzameld op de speelplaats en kregen ze elk een eigen identificatienummer”, gaat de schepen verder.

“Zoiets heeft veel voordelen. De belangrijkste is dat een teruggevonden gemarkeerd exemplaar sneller gelinkt kan worden aan de eigenaar. Wanneer jouw gemarkeerde fiets gestolen wordt, kan je er bovendien zes weken lang een lenen bij de gemeenschapswachten via het telefoonnummer 059 25 86 36 of door te mailen naar gemeenschapswachten@oostende.be

Niet in orde

Ook de politie neemt deel aan de actie en controleerde in de school meteen ook de fietsen. Daarbij bleek dat er heel wat niet in orde waren. Dat kan leiden tot een boete, maar wat heel belangrijk is: het brengt de veiligheid van de fietser in het gedrang.

“We stelden nogal wat problemen met de remmen vast”, klinkt het bij de agenten. “Dat is levensgevaarlijk. Als je bijvoorbeeld niet kan remmen voor een auto, kan dat tot drama’s leiden. Ook bleken bij tal van fietsen de reflectoren niet in orde.”

“In het spijtige scenario dat een fiets alsnog wordt gestolen, roepen wij op om absoluut aangifte te doen”, vult korpschef Philip Caestecker aan. “Alleen zo kunnen we een onderzoek opstarten naar zowel de fiets als de dader.”

De Stad richt zich naast leerlingen ook op andere fietsers. Op 1 en 3 februari vindt in samenwerking met de NMBS een fietsmarkeeractie plaats in de fietsenstalling van het station en dat telkens van 17 tot 19 uur.