Politie en brandweer maken half uurtje jacht op paard, dat rustig door centrum van Veurne wandelt

De politie en brandweer in Veurne hebben dinsdagochtend vroeg een half uurtje jacht gemaakt op een losgebroken paard. Dat wandelde op zijn dooie gemakje door het centrum van Veurne en leek van weinig onder de indruk te zijn. “Na een wandeling door het centrum konden we het aan het jaagpad aanlijnen”, meldt korpschef Geert Verslype van zone Spoorkin.

De loslopende viervoeter werd dinsdagochtend rond 5.50 uur voor het eerst opgemerkt op de Europalaan en later ter hoogte van het Annuntiata-instituut in het centrum van Veurne. Daarna vervolgde het zijn weg door de Peter Benoitlaan richting het gerechtsgebouw van Veurne. Daar werd het rond 6.15 uur opnieuw opgemerkt.

Rustig

Opvallend was dat de knol zich bijzonder rustig gedroeg. Het dier leek allerminst onder de indruk van de passanten of het verkeer en genoot van een rustige wandeling in het stadscentrum. Zowel de politie als de brandweer werden verwittigd om het dier te vangen. “We kregen al om 5.50 uur een eerste oproep van het paard in de Europalaan waarna nog vier meldingen volgden”, zegt korpschef Geert Verslype van zone Spoorkin. “Het paard vervolgde zijn weg richting Ieper en na een wandeling doorheen het centrum kon een interventieploeg het dier aanlijnen op het jaagpad. Met de brandweer kon uiteindelijk de eigenaar van het paard gevonden worden. Die eigenaar uit Veurne kwam ter plaatse om het paard terug mee te nemen.” De rustige viervoeter zorgde nergens voor schade. (JH)